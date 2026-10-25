Qué fue de Christopher Mateo: de ganar ‘Supervivientes 2015’ a sus negocios

Su nombre ha vuelto a sonar con fuerza en las últimas semanas, y no precisamente por la televisión. Christopher Mateo ha confirmado su relación con Lidia Santos, la camarera de First Dates, en una escapada romántica a Soria, y muchos se han preguntado qué ha sido del joven que hace más de una década ganó Supervivientes. Su historia televisiva empezó casi por casualidad. En 2015 acompañó a su hermano Rafa y a su madre, María Luisa del Río, en ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, en Cuatro, y su desparpajo no pasó desapercibido. Ese mismo año dio el salto a Honduras, donde coincidió con nombres como Isa Pantoja, Sofía Suescun o Nacho Vidal. Contra todo pronóstico, el benjamín del grupo se convirtió en el ganador de la edición: se impuso a Nacho Vidal en la final y se llevó un premio de 200.000 euros.

Tras su victoria, Christopher intentó abrirse camino en la música, aunque aquella faceta no terminó de despegar. En 2023 volvió a la pequeña pantalla con En busca del Nirvana, pero después decidió alejarse de los focos y centrarse en un terreno muy distinto: los negocios. Hoy reside en Marbella y se define en sus redes como «empresario, inversionista y trader». Su día a día está muy ligado a los negocios de su familia en la Costa del Sol, relacionados con los hidrocarburos y el sector inmobiliario. Además, en sus redes sociales presume de un alto nivel de vida, con coches deportivos, motos, viajes y caballos, una de sus grandes pasiones. Muy lejos queda aquel chico que dormía en la arena de Honduras: ahora su vida transcurre entre reuniones, inversiones y escapadas de lujo como vemos en sus redes sociales.

Un parking en el aeropuerto de Málaga

Entre los negocios de la familia Mateo ha figurado como propietario de un aparcamiento junto al aeropuerto de Málaga, que en su día se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos, junto a otras empresas familiares.

Ahora, además de por los negocios, vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Su romance con Lidia Santos ha hecho que se convirtieran en una de las parejas del otoño.

Lo del parking ya lo contaba en Telecinco en 2021, cuando repasaba su vida después del reality. Hoy, más de diez años después de su victoria, Christopher ha cambiado las cámaras por los negocios, aunque su historia con Lidia vuelve a ponerle en el foco.