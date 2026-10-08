Paola, al ver las imágenes de Sergio con Irini: «Qué asco, se le está yendo la pinza»

Sandra Barneda irrumpió en la villa de las chicas con una oportunidad única: diez minutos de visionado en directo de lo que estaba ocurriendo en Villa Playa, donde conviven los chicos. «Pensad muy bien quién debe ver conmigo esas imágenes», advirtió la presentadora. Las participantes eligieron a Paola, que aceptó el reto con el corazón en un puño. «Estoy con miedo», reconoció, consciente de que no sabía lo que me voy a encontrar» al otro lado de la pantalla. Barneda le explicó que podría ver todas las cámaras, pero que solo escucharía lo que ocurría donde estaba con la soltera Irini en pleno juego con chocolate, una escena que dejó a Paola completamente descolocada desde el primer segundo.

La reacción de la concursante no se hizo esperar. «¿Este tío? Qué guarrería», exclamó nada más ver las imágenes. «Estoy flipando, no le conozco, está guarreando a más no poder», continuó, cada vez más indignada. Paola no entendía la actitud de su novio delante de las cámaras: «Está haciendo el show de su vida. No se está acordando de mí, qué asco». Y lanzó un dardo directo contra él: «Se le está yendo la pinza, se le ha subido y está cachondo perdido». Además, aseguró conocerle lo suficiente como para saber lo que estaba pasando: «Tiene un calentón que no se lo cree ni él, le conozco». Durante el visionado, también pudo ver a Rubén con la soltera Nataly en su habitación, entre besos y caricias, algo que le dolió pensando en su compañera Gema: «¿Tú te crees que esto es normal? Madre mía, Gema».

«Me da mucha pena, pero me va a perder»

Cuando se acabó el tiempo, Paola no pudo más. «Él me decía que ve una chica y piensa en mí», recordó. «Yo pensaba que iba a recapacitar, siento rabia y coraje», confesó antes de romper a llorar: «Soy muy sensible, estoy rota, no sé ni cómo reaccionar».

Y lanzó un aviso muy claro a Sergio: «Me va a dar mucha pena, pero me va a perder. Yo no vuelvo dos veces a la vida de una persona».

Barneda intentó calmarla: «Tienes que aguantar, necesito que vayas más allá de la rabia y que pienses en ti». Ahora queda saber qué decidirá Paola en la próxima hoguera.