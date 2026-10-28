Miguel Ángel Revilla, sobre ‘La Revuelta’: «No sé si iré alguna vez, yo soy una persona de fidelidad»

Miguel Ángel Revilla, el invitado con más visitas de la historia de El Hormiguero, descarta de momento ir a La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1. El ex presidente cántabro se ha convertido ya en casi un colaborador más del programa y este miércoles 28 de octubre debía acudir como invitado después de que Dani Martín cancelase su visita al programa por la muerte de su padre el fin de semana pasado. Pero todo se ha caído debido al accidente entre dos trenes en Toledo que ha dejado decenas de fallecidos, lo que ha provocado que Motos y Broncano canceles sus programas en Antena 3 y La 1.

«Soy de ‘El Hormiguero’, que he hecho 37 programas»

La invitación por parte de Broncano llegó durante una entrevista con María Galiana en La Revuelta. La actriz mencionó al cántabro como ejemplo de invitado que ha ido muchas veces a un programa, pudiendo ser ella la ‘Revilla’ de La Resistencia y La Revuelta, ya que ha pasado en numerosas ocasiones por los diferentes teatros del show producido por Encofrados Encofrasa (sí, así se llama la productora creada por Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castilla).

Revilla visita el programa de Antena 3 más de una vez por temporada y compite en número de apariciones con Santiago Segura. La relación con Pablo Motos va más allá de lo televisivo: les une una amistad personal, y el cántabro es uno de los invitados fetiche del presentador valenciano. Su entrevista de octubre de 2026 sería la 38ª, pero deberá esperar. Además, en enero de 2026 eligió el programa para celebrar sus 80 años en una noche en la que pudo hacer lo que quiso sin que Motos le pudiese parar los pies.

Como si se tratase de defender los colores del Racing de Santander en el campo, Revilla ha demostrado que la lealtad es una de sus grandes virtudes. «Soy de El Hormiguero, que he hecho 37 programas», dijo en una entrevista. Y concluyó, con una referencia directa a su presentador: «Sé que a Pablo Motos no le gustaría que fuese», así lo contó para el diario Universitas, un periódico creado por estudiantes de Periodismo.

Otros programas de Revilla

Además de El Hormiguero, Revilla se deja ver habitualmente en otros espacios de Atresmedia, como La Sexta Xplica y antes, cuando el programa se titulaba La Sexta Noche, también eran habituales sus pizarras para explicar asuntos de economía. También fue el invitado especial de Directo al grano en febrero, por sus 100 emisiones en Televisión Española, en una entrevista íntima por la que Gonzalo Miró se desplazó a Cantabria.

Aun así, su participación en La Revuelta parece poco probable: muchos reclaman su presencia en el programa de David Broncano, pero su estrecha vinculación a El Hormiguero dificultaría una aparición estelar en el programa de entretenimiento de la cadena pública.