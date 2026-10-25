Katy Perry cumple años: qué ha sido de su vida y su música en el último año

Katy Perry sopla las velas este 25 de octubre y llega a los 42 años después de uno de los periodos más movidos de su carrera. Muy lejos queda aquella Katheryn Elizabeth Hudson que, criada en Santa Bárbara (California) en una familia muy religiosa, dio sus primeros pasos cantando góspel antes de cambiar de apellido, pasarse al pop y conquistar el mundo en 2008 con I Kissed a Girl. Hace poco más de un año, la cantante estaba en plena gira mundial con The Lifetimes Tour, con la que presentaba 143, su último disco. Era un álbum de dance-pop que no terminó de convencer a la crítica, pero que le sirvió para volver a los grandes escenarios. En noviembre de 2025, la gira pasó también por Madrid con un concierto en el Movistar Arena. Por el camino, su vida personal dio un giro de los que llenan titulares: tras casi una década juntos, ella y Orlando Bloom confirmaron su separación en el verano de 2025.

Poco después llegó un nuevo amor, y tiene nombre y apellido: Justin Trudeau. Las primeras pistas llegaron con una cena en Montreal y con el ex primer ministro canadiense cantando Firework a pleno pulmón en uno de sus conciertos. Durante meses, los dos jugaron al despiste, pero en diciembre de 2025 lo hicieron oficial en una serie de fotos de su viaje a Japón, donde Katy estaba de gira. Desde entonces no se han separado. En enero de 2026, la cantante se sentó en la primera fila para escuchar a Trudeau en el Foro Económico Mundial de Davos, una imagen que dio la vuelta al mundo y que confirmó que lo suyo va en serio. Pero que nadie piense que el amor la ha alejado de la música, porque 2026 ha sido para Katy un año de grandes escenarios.

Del escenario del Mundial al escenario de Rivas

El momento más sonado llegó este junio, cuando fue una de las estrellas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Allí interpretó Wonder con un espectacular vestido plateado.

Además, su agenda de este año incluía citas en Europa como en el festival Río Babel, en Rivas-Vaciamadrid, y un concierto en el castillo de Malahide, en Dublín. Ahora la gran pregunta de sus fans es cuándo llegará su próximo disco.