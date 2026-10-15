‘La isla de las tentaciones’: ¿Por que ha abandonado Nataly el programa?

La pasada noche del 14 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular formato mantuvo a la audiencia con las emociones a flor de piel en todo momento. Pues, entre otras cosas, se pudo ver el reencuentro ante el espejo de Rubén y Gema, la imposición de los collares del veto a Paula y Fran y la tristeza de Nacho al ver las imágenes de Náyades y Andrea. Todo ello sumado al hecho inesperado de que Nataly ha comunicado que quiere abandonar el reality. Y es que no ha sido por una sanción de la organización. Ella misma ha tomado esta decisión.

Tal y como la chica ha contado, se ha frustrado mucho por lo que está viviendo con Rubén. Y es que siente que ha evolucionado con él, pero no de la manera que a ella le hubiera gustado. La relación ha avanzado bastante durante los últimos días. De hecho, parecía que ambos tenían una gran conexión. Pero la presencia de Nieves ha frenado todo. Y es que el hecho de que el joven esté jugando a varias bandas no le hace nada de gracia. Nataly considera a Nieves como una rival muy fuerte. Pues, entre otros aspectos, ya conocía a Rubén de fuera.

Nataly en ‘La isla de las tentaciones’: «Me está superando todo y yo no puedo continuar aquí»

La participante considera que está dando lo mejor de sí misma, pero no está recibiendo un trato recíproco. Quiere ser la primera opción, no la reserva. Asimismo, el hecho de que los encuentros íntimos no lograsen ir por el camino deseado, pues él siempre los frenaba, la ha frustrado mucho. Por ello, la participante se ha sincerado con Sandra Barneda y sus compañeros de edición.

«Yo he estado pensándolo durante un par de días. Me he sentido rechazada, apartada», comenzó diciendo. Unas palabras que eran escuchadas por Rubén, que no daba crédito a lo que estaba viviendo. «Es que estoy en una situación en la que yo me encuentro como en un trío amoroso, algo que ya ha pasado en mi vida personal», confiesa. Ante la atenta mirada de Sandra Barneda, Nataly ha ido directa al grano. «Creo que me está superando todo y yo no puedo continuar aquí», dice.

La presentadora no comprendía por qué Nataly hablaba de un trío amoroso. Ante ello, la participante se sinceró. «Siento que muchas veces quiero estar con Rubén. Pero él no se abre tampoco a mí y está con Nieves para hablarle», comenta. «No quiero seguir aquí», sentencia. Una situación completamente inesperada en La isla de las tentaciones, eso está claro. Y es que a Nataly le ha molestado mucho no sentirse validada, valorada ni elegida como primera opción.