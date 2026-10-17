Un ex componente de Nsync desvela la verdad del grupo: «Nos daban una dieta diaria de 35 dólares»

Los años 90 fueron absolutamente gloriosos a nivel musical, de eso no cabe duda. Como bien es sabido, las boybands y las agrupaciones experimentaron un crecimiento notable en la industria. De hecho, fue así como el mundo conoció a bandas como NSYNC, la cual estaba formada por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez. Una época donde los jóvenes marcaron a toda una generación con sus temas. Pues, incluso en 2026, canciones como Bye Bye Bye, It’s Gonna Be Me, I Want You Back o Tearin’ Up My Heart siguen siendo conocidas. Pero, como siempre suele suceder, para que una banda funcione es necesario que sus componentes tengan opiniones similares y estén dispuestos a luchar por mantener la formación.

Nunca nada es de color de rosa. NSYNC ha sufrido muchos cambios durante su historia. Pero el motivo de esta noticia se debe a que Lance Bass ha concedido una entrevista al popular pódcast Zach Sang Show. De esta manera, el artista ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fueron sus años en la icónica agrupación. Un encuentro donde ha dejado claro que ganó mucho menos dinero del que la gente se cree. «Es curioso cómo la gente piensa que soy inmensamente rico gracias a NSYNC; la verdad es que no gané dinero con la banda, casi nada en absoluto», comienza explicando.

Lance Bass, de Nsync, se sincera: «Habíamos estado trabajando gratis durante tres años»

El artista no ha dudado en aportar una serie de cifras que reflejan la mala gestión que había en la banda. Los jóvenes dedicaban su vida a la formación, pero esa labor estaba muy mal pagada. Y es que es importante señalar que no es la primera vez que sucede. Muchas agrupaciones son explotadas por altos cargos que son los que realmente se benefician de los ingresos. Por ello, en muchas ocasiones, los artistas terminan por irse y labrar su camino por otro lado.

«Nos daban una dieta diaria de 35 dólares al día», confiesa Lance Bass. Además, ha comentado que, a pesar de alcanzar el número uno en lista de éxitos globales, vender millones de discos, realizar giras mundiales y vender productos, no percibían ni la mitad de las ganancias. «Nuestro primer cheque fue de 10.000 dólares después de años de trabajo. Y encima nos dijeron que debíamos estar agradecidos porque habíamos estado trabajando gratis durante tres años», ha contado.

Así pues, lejos de quedarse callado, el ex integante de NSYNC ha dado el nombre de uno de los principales culpables. Pues, sin pelos en la lengua, ha señalado a Lou Pearlman, a quien define como «uno de los mayores estafadores de todos los tiempos». Por lo tanto, Lance Bass ha querido aclarar que la estabilidad financiera que tiene actualmente no es el resultado de sus años de trabajo en la banda. El cantante ha sabido gestionar sus ahorros y ha logrado emprender por su cuenta.