‘La Emperatriz’: se confirma la fecha de estreno de la temporada 3 de la exitosa serie de Netflix

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si Netflix se ha tomado en serio la realización de la tercera temporada de La Emperatriz. La popular ficción aterrizó por primera vez en la plataforma de pago en septiembre del 2022. De esta manera, los suscriptores tuvieron la oportunidad de conocer la historia de Elisabeth, la emperatriz de Austria que reinó entre 1854 y 1898. Una historia de vida que ha sido adaptada a la pequeña pantalla en numerosas ocasiones y que siempre termina atrapando al espectador desde el primer minuto hasta el último. Eso sí, la adaptación de la plataforma de streaming ha ido un poco más allá.

A lo largo de la primera temporada, se pudo ver cómo Isabel de Baviera tuvo que aprender a luchar por mantener su identidad y su libertad en un entorno opresivo. Todo ello mientras intentaba mantener a flote su matrimonio con el emperador Francisco José I. En la segunda temporada, y a través de los seis episodios que han dado forma a la trama, los protagonistas han dado la bienvenida al mundo a sus hijos en común. Pero también han tenido que hacer frente a los problemas que les han ido surgiendo por el camino, tanto a nivel político como personal. Pero, muy pronto, el público podrá conocer cómo acaba esta producción.

Temporada 3 de ‘La Emperatriz’: Fecha y sinopsis

Tal y como se puede ver en la plataforma de Netflix, el próximo 12 de noviembre, los suscriptores tendrán la oportunidad de ser conocedores del desenlace de esta historia. Unos últimos episodios que prometen no dejar indiferente a nadie y que comenzarán después de la guerra de Cerdeña, un conflicto que ha marcado profundamente al emperador Francisco José. ¿Qué sucederá en estas próximas entregas? ¡ALERTA SPOILERS!

Muchas vidas se han perdido en la guerra, por lo que el emperador regresa a Viena cargando con la culpa. Ante ello, Elisabeth será su ancla a tierra. Y es que ella tendrá que hacer todo lo posible por mantener a flote su matrimonio y el futuro del reino. No será una etapa fácil. La emperatriz será conocedora de las infidelidades de su marido. Todo ello sumado a las constantes presiones de la corte. Una situación que la afectará a nivel físico y mental.

Por ello, tomará la decisión de abandonar Viena y viajará hasta una lejana isla para recuperarse. Será entonces cuando la vida le presente al conde Andrássy, líder de la revolución húngara. Un hombre que desde el primer minuto llamará su atención y por el que experimentará una gran atracción. Ante ello, Elisabeth deberá elegir entre su deber como emperatriz o lo que siente su corazón. Sin lugar a dudas, una temporada que promete cerrar con broche de oro.