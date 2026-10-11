A Ed Sheeran se le acumulan los problemas: su primo le llama «cobarde» y «serpiente»

Ed Sheeran está viviendo una de las etapas más complicadas de su carrera profesional. Hace unos días, el cantante británico fue noticia debido a lo sucedido con Macklemore y los motivos por los que este último ya no forma parte de su gira mundial. Una gran polémica que le llevó a defenderse en sus redes sociales, pero eso no le impidió perder muchos seguidores en sus cuentas oficiales. Ahora, lejos de quedar aquí, se han hecho virales una serie de declaraciones que ha dado un primo del cantante. Jethro Sheeran fue muy cercano a Ed Sheeran durante su juventud. Pero, tras lo vivido, podría decirse que no quiere verle ni en pintura.

Jethro Sheeran también se dedica a la industria musical y, recientemente, le concedió una entrevista a Piers Morgan. Un encuentro donde contó que Ed Sheeran, antes de despegar hacia lo más alto como cantante, compartía música, escenarios y proyectos con él. Así pues, ha contado que, hace años, apostaron por crear una agrupación juntos a la que llamaron Urban Angel. Respecto a esto, el artista ha explicado que sigue manteniendo el sello. Pero ha expresado públicamente que muchas de las canciones que hizo con su primo desaparecieron después de él hacerse famoso.

Jethro Sheeran acusa a su primo, Ed Sheeran, de la desaparición de varias canciones

Jethro Sheeran ha comentado que 48 de los temas que escribieron juntos desaparecieron con el tiempo de las plataformas de streaming. Ante ello, según ha contado, se puso en contacto con los abogados para saber el motivo. Así pues, la respuesta que obtuvo señalaba a Ed Sheeran como principal culpable. Pero cabe señalar que este hecho no ha sido probado a pesar de la acusación del invitado.

En la propia entrevista, Piers Morgan cuestiona algunas de sus afirmaciones y le pide explicaciones. Por ello, sale la teoría de que Jethro Sheeran, quizás, estaría celoso de su primo. Ante esta acusación, él lo niega firmemente. Y es que, para él, el problema es todo lo que ocurrió con el vínculo musical y familiar que compartían. Por ello, no duda en referirse a Ed como «snake» y «coward», es decir, estas palabras en español significan «serpiente» y «cobarde».

Asimismo, cabe señalar que el entrevistador pone en duda algunas de las afirmaciones del invitado. Una actitud que a Jethro Sheeran no le sentó nada bien, por lo que ambos mantuvieron un intercambio de opiniones un poco tenso. Cabe señalar que la entrevista se encuentra al completo en el canal de YouTube de Shizzio y presenta una duración de más de dos horas. De momento, se desconoce si las declaraciones de Jethro Sheeran han llegado a oídos de Ed Sheeran. Pero el artista no se ha pronunciado sobre este tema.