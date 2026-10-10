La doctora Ángela Marín, de Dermoestética, ha publicado un vídeo en Instagram que ya está dando mucho que hablar, en el que analiza el físico de algunas de las influencers más conocidas de España y señala qué retoques estéticos se habrían hecho, según su criterio profesional. Su repaso incluye a ocho de las caras más populares de las redes: Lola Lolita, María Pombo, Marta Díaz, Marina Rivers, Laura Escanes, Dulceida, Susana Molina y Violeta Mangriñán. La primera en pasar por su análisis es Lola Lolita, a la que sitúa en la lista de famosas «con retoques». Según la doctora, la creadora de contenido se habría sometido a «tratamientos de la piel, labios y neuromoduladores», como se conoce a sustancias como el bótox. Aunque su valoración no es del todo positiva: «Desde mi punto de vista, los labios un poquito exagerados», opina la experta sobre la influencer.

Tampoco se libra María Pombo. La doctora cree que la madrileña habría recurrido a «neuromoduladores, armonización facial completa, rinoplastia y tratamientos para la piel», además de los labios. Su conclusión, eso sí, es muy favorable: «Un glow up», es decir, un cambio a mejor. En el caso de Marta Díaz, la experta se muestra todavía más segura en algún punto. Según su análisis, la influencer se habría hecho también relleno de ojeras, uno de los tratamientos más demandados de los últimos años. Unas valoraciones que, en cualquier caso, no dejan de ser la opinión de la doctora a partir de la imagen pública de las influencers, por lo que deben tomarse con cautela ya que sólo ellas saben qué tratamientos se han hecho realmente.

«Es un cambio que se nota mucho, pero le queda bastante bien»

De Marna Rivers, la doctora destaca «labios, pómulos, rinomodelación» y neuromoduladores. «Le queda bien», asegura, aunque vuelve a poner un pero: » Quizás los labios un pelín exagerados». Violeta Mangriñán es otra de las que más cambios acumularía: neuromoduladores, armonización facial completa, ojeras y labios. «Es un cambio que se nota mucho, pero le queda bastante bien», sentencia.

Las que mejor paradas salen de su análisis son Laura Escanes, Dulceida y Susana Molina. De la primera, a la que atribuye labios, mentón y neuromoduladores, dice que tiene un «resultado bastante natural». Lo mismo opina de Susana Molina, a quién relaciona con neuromoduladores, inductores de colágeno y tratamiento para la piel. Y sobre Dulceida, que «lleva un poquito de labio», pómulos y neuromoduladores, considera que «el avance ha sido muy paulatino y le queda bastante bien».