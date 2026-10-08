¿Es cierto el polémico vídeo de Jacob Elordi rodeado de drogas?

Jacob Elordi vuelve a estar en el centro de la conversación en redes, aunque esta vez no por un estreno ni por una alfombra roja. Un vídeo de apenas unos segundos en el que aparece el actor australiano se ha hecho viral y ha desatado todo tipo de teorías. En las imágenes se ve al actor de Euphoria sentado en un sillón, con una camisa blanca medio desabrochada y rodeado de varias personas. Sobre la mesa que tiene delante hay lo que parece una montaña de polvo blanco, varias líneas del mismo material y unas gafas. La escena ha provocado que muchos usuarios se pregunten qué está pasando realmente y si el vídeo es lo que parece. Sin embargo, hay un detalle importante, y es que no existe ninguna prueba de qué es exactamente lo que hay sobre la mesa, ni de que el actor esté implicado en el consumo de sustancias.

Entre las teorías que circulan en redes, la más extendida apunta a que se trata de una escena de rodaje. Las imágenes se publicaron por primera vez en redes el pasado 13 de marzo, apenas unas semanas antes del estreno de la tercera temporada de Euphoria, que llegó a HBO Max en abril. En la serie, Elordi da vida a Nate Jacobs, y la ficción creada por Sam Levinson es conocida por abordar sin filtros el consumo de drogas entre sus personajes. Además, algunos usuarios aseguran que al fondo del vídeo se pueden ver varias personas que parece formar parte de un equipo de producción. Otros, en cambio, sostienen que se trataría de una fiesta privada, aunque sin aportar ninguna prueba. Y no faltan quienes se preguntan si las imágenes podrían haber sido creadas o manipuladas con inteligencia artificial, algo que, por el momento, tampoco se ha podido demostrar de ninguna manera.

No es la primera vez que Elordi es víctima de un vídeo falso

No sería la primera vez que el actor se ve envuelto en un contenido falso. En 2024, fue víctima de un deepfake de carácter sexual que circuló por redes sociales. Era un vídeo manipulado que no era real.

Por el momento, no consta que Jacob Elordi ni su equipo se hayan pronunciado al respecto sobre el vídeo. Habrá que esperar para saber si el actor decide aclarar lo sucedido.