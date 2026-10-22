Camilo anuncia gira por España en 2027 con un único concierto en Canarias

Camilo vuelve a España. El artista colombiano se encuentra despidiendo el 2026 por todo lo alto. El pasado mes de septiembre, para fortuna de sus fans, lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: Para Cuando Sean Mayores. Un álbum compuesto por 13 canciones donde el público ha tenido la oportunidad de escuchar nuevos sencillos como El Árbol, Chiquita, La Medalla o La Campana, entre otros. Un disco muy personal donde el artista quiso homenajear a sus dos hijas, Índigo y Amaranto. Así pues, lejos de quedar aquí, el cantante ha comenzado su gira de actuaciones por Estados Unidos y Latinoamérica. Pero poco se sabía de España. Hasta ahora.

Camilo adora visitar nuestro país, y él mismo lo ha contado. Por ello, intenta, cada año, realizar algunos conciertos por España. Eso sí, desde el 2024 no ha lanzado un nuevo álbum; por ello su regreso a los escenarios españoles promete muchas emociones. Un recorrido por la geografía española donde, por ahora, hay 13 fechas confirmadas. Pero que no cunda el pánico. Conociendo a Camilo y lo mucho que triunfa entre el público, lo más probable es que, a lo largo de las próximas semanas, vaya anunciando nuevas ciudades.

Fechas confirmadas de Para Cuando Sean Mayores Tour

Camilo vuelve y lo hará con las calurosas jornadas del verano 2027. Tal y como se ha presentado de manera oficial, el artista comenzará su gira nacional el 18 de junio en Pamplona. Una noche que promete ser muy especial, pues dará el pistoletazo de salida a su tour por España. ¿Pero qué ciudades son las afortunadas?

Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo y Murcia son algunas de las ciudades que contarán con el paso de Camilo en 2027. Todo ello para concluir su gira nacional en Gran Canaria. El colombiano regresa a la isla canaria y lo hará casi dos años después de su última vez. De hecho, el equipo de Happy FM tuvo la oportunidad de estar ahí, en el Gran Canaria Arena, y cubrirlo en directo. Muchas emociones que regresarán en 2027 en la isla gracias al equipo de New Event.

18 de junio: Pamplona

19 de junio: Barcelona

25 de junio: Vigo

27 de junio: Granada

1 de julio: Marbella

3 de julio: Valencia

7 de julio: Madrid

8 de julio: Madrid

10 de julio: Roquetas de Mar

11 de julio: Sevilla

15 de julio: Murcia

17 de julio: Chiclana de la Frontera

23 de julio: Gran Canaria

¿Cuándo salen a la venta las entradas para los próximos conciertos de Camilo en España?

Las entradas de Para Cuando Sean Mayores Tour saldrán a la venta este próximo miércoles, 28 de octubre, a las 12:00 horas. En Canarias, como siempre, saldrán a la venta una hora antes. Asimismo, aconsejamos adquirirlas en los puntos de venta oficiales como entradas.com y Ticketmaster. Sin lugar a dudas, una gira que viene pisando fuerte. ¡No te lo puedes perder!