El brutal cambio de Yola Berrocal en ‘Supervivientes All Stars’: primera mujer en hacerlo

Lo que empezó el domingo en la Mesa de las Tentaciones terminó el martes de la forma más radical posible. Yola Berrocal se ha rapado la cabeza al cero en Supervivientes All Stars y se ha convertido en la primera mujer del formato en dar un paso así. La concursante ya había aceptado el reto días antes, cuando negoció por una gran tarta de chocolate, un plato de chorizo y una conversación con su familia, y renunció además a su saco de dormir hasta el final del concurso. Rosa Benito, tijeras en mano, fue la encargada de retirarle el primer bloque de pelo apelmazado a cambio de dos porciones de tarta, chucherías y una charla con su hermano. Pero el programa se reservó la maquinilla para la gala del martes, y fue entonces cuando llegó el momento definitivo uno de los más comentados de la edición.

Lejos de venirse abajo, Yola afrontó el cambio con una entereza que sorprendió a todos. «Aunque no lo parezca, soy la misma persona que antes», aseguró tras verse con la cabeza completamente rapada. Para ella, la decisión va mucho más allá de la estética: es una forma de demostrarse a sí misma de lo que es capaz. «Me siento con más fortaleza», explicaba. Y lo resumía con una frase que ya ha dado la vuelta a las redes: «Estoy dispuesta a crecer a nivel personal y da igual, estaré calvita, pero por dentro bonita». No es la primera vez que Yola da que hablar en un reality, ni mucho menos. Pocos rostros de la televisión pueden presumir de un currículum como el suyo, y su paso por Honduras tiene, además, un objetivo muy concreto: ganar el único concurso que se le resiste.

La reina de los realities

Yola es la persona con más realities ganados de Telecinco: se impuso en Hotel Glam (2003), El Reencuentro (2011) y La Casa Fuerte (2020), donde se llevó la victoria junto a Leticia Sabater.

La única espina es Supervivientes: en 2016 aguantó 82 días en la isla y fue segunda finalista, solo por detrás de Jorge Díaz. Mucho antes ya había triunfado con Sex Bomb, el grupo que formó con Malena Gracia y Sonia Monroy.

Lejos de los focos, Yola es hoy también agente de famosos: desde 2020 dirige su propia agencia de representación (Yola Berrocal Management), con la que lleva rostros como Las Mellis, Marlene Mourreau o Coyote Dax. Así lo vimos en Supervivientes All Stars: Tierra de nadie, en Telecinco.

Calva o no, Yola Berrocal sigue siendo la reina de los realities y demuestra que es una experta en dar juego y contenido a los programas en los que participa.