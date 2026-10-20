Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 20 de octubre: Cihan cuenta a Alya que han detenido a Hassan

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 19 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Nare está pasando por un momento complicado. La mujer no sabe cómo ayudar a Sahin, pues se culpa de haber caído en la trampa de Ecmel. Al verla en ese estado, Alya intenta calmarla y darle ánimos. Pues, no es el momento de venirse abajo. «Es el momento de ser fuertes», le dice.

Le recuerda que debe ser fuerte, ya no solo por ella. Su familia la necesita también. Alya tiene fe en ella y sabe que podrá superar esta situación. Pues, aunque ahora lo vea todo sin futuro, será capaz de superar esto. «Si alguien puede hacerlo, eres tú», le dice. Paralelamente, en este capítulo de En tierra lejana vimos cómo los Albora hacen todo lo posible por recomponerse. En el caso de Cihan, todo sigue siendo un desconcierto. Kaya, que ha perdido la vista, necesita un auténtico milagro. Todo ello mientras Boran, que sigue en coma, luchando por su vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 20 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Umu encuentra a Sadakat muy triste, por lo que hace todo lo posible por animarla un poco. La situación no es nada fácil para su familia, motivo que lleva a la matriarca de los Albora a pensar en lo que sucederá con sus hijos. Umu, por su parte, le pide calma y que se tranquilice.

Paralelamente, Alya llama a Ciha, pero poco tarda en darse cuenta de que algo no anda bien. Él intentará no preocuparla, pero le cuenta que los gendarmes han encontrado la casa donde se escondía Hassan y se lo han llevado detenido. Una noticia que la deja completamente estupefacta. Kaya, que también está en una encrucijada, ha conseguido escapar. Pero tienen claro que deben encontrarlo, pues es vital que se opere.

Todo lo que está viviendo la familia tiene a Alya muy preocupada, especialmente lo que está viviendo Cihan. Y es que él sigue escondido porque los gendarmes lo buscan. Un conjunto de situaciones donde, además, veremos que Erol está tratando de encontrar un nuevo lugar donde refugiar a Cihan. ¿Lo conseguirá? N

o te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.