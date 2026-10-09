Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 9 de octubre: Andrés, confundido, le preguntará a Begoña si todavía lo ama

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 8 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 665 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Hugo Brossard tiene un encuentro importante con los De la Reina. Una reunión que marcará un antes y un después. Pues, dada la importancia, Tasio le propone a su padre contarle la verdad al empresario. Y es que considera que es necesario que sepa lo que ocurrió con la caldera. Sin embargo, se niega a hacerlo debido a que no tienen las pruebas suficientes.

En este encuentro, Hugo Brossard les cuenta que está barajando volver a contratar a los hermanos. Por otro lado, vimos cómo la situación entre Valentina y Begoña sigue bastante tensa. Así pues, Valentina habla con su pareja y le cuenta que Begoña sigue enamorada de él. Pues, ella quiere ver qué reacción tiene al respecto. Lejos de quedar aquí, a lo largo del episodio vimos cómo Beatriz le cuenta a Gabriel que está teniendo un embarazo complicado. Por ello, necesita guardar reposo. Una situación que genera que Gabriel le dé una mayor atención. Paralelamente, Mabel le pide ayuda a Josema con el proyecto del curso. Todo ello mientras Fina y Bianca amanecen juntas tras su noche de pasión. Sin embargo, en medio de esta paz y nube de amor nace la traición. La fotógrafa descubre que Bianca manipuló al empresario, por lo que se enfrenta a ella. Cree que no la quiere y su noche de pasión ha sido parte de una estrategia.

¿Qué sucede en el capítulo 666 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 9 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Hugo Brossard y Tasio tienen una importante conversación. Gabriel se ha confesado y, ahora, el empresario quiere saber la versión de Tasio respecto a la noche en la que murió su padre. Para saber lo que sucede, tendremos que ver el episodio. Pero ya avanzamos que el joven hará todo lo posible por dejar mal parado a Gabriel.

Paralelamente, veremos cómo Andrés sigue pensando en la conversación que tuvo con Valentina. Y es que el joven no puede entender cómo, después de tanto tiempo, Begoña sigue estando enamorada de él. Se siente muy confundido y tocado por ello. Por lo tanto, decide tener un encuentro con Begoña para hablar con ella. ¿Cambiará este encuentro la relación entre ambos?

Asimismo, lejos de quedar aquí, a lo largo del capítulo veremos cómo Fina hará todo lo posible por hablar con Marta. Se ha dado cuenta de las manipulaciones de Bianca y no piensa quedarse de brazos cruzados. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.