Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 8 de octubre: Fina descubre el engaño de Bianca tras su noche de pasión

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 7 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 664 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Valentina y Begoña tienen una importante conversación. Pero, a pesar de todo, la secretaria ya no confía plenamente en ella. Pues, ya sabe que sigue teniendo sentimientos por Andrés. Por ello, toma la decisión de hablar con él.

De esta manera, le cuenta parte de lo que se ha enterado de Begoña. Una conversación muy importante que provocará que Andrés tome cartas en el asunto. Por ello, interviene entre las dos. Por otro lado, Gabriel se encuentra en una situación muy comprometida. Pues, jamás se imaginó que Hugo Brossard se presentaría en persona. El francés quiere saber qué es lo que ha pasado en la empresa, por lo que pide información para ponerse al día.

¿Qué sucede en el capítulo 665 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 8 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Hugo Brossard tiene un encuentro importante con los De la Reina. Una reunión que marcará un antes y un después. Pues, dada la importancia, Tasio le propondrá a su padre contarle la verdad al empresario. Y es que considera que es necesario que sepa lo que ocurrió con la caldera. Sin embargo, se niega a hacerlo debido a que no tienen las pruebas suficientes.

En este encuentro, Hugo Brossard les contará que está barajando volver a contratar a los hermanos. Por otro lado, veremos cómo la situación entre Valentina y Begoña sigue bastante tensa. Así pues, Valentina hablará con su pareja y le contará que Begoña sigue enamorada de él. Pues, ella quiere ver qué reacción tiene al respecto.

Lejos de quedar aquí, a lo largo del episodio veremos cómo Beatriz le cuenta a Gabriel que está teniendo un embarazo complicado. Por ello, necesita guardar reposo. Una situación que generará que Gabriel le dé una mayor atención. Paralelamente, Mabel le pedirá ayuda a Josema con el proyecto del curso. Todo ello mientras Fina y Bianca amanecen juntas tras su noche de pasión. Sin embargo, en medio de esta paz y nube de amor nacerá la traición. La fotógrafa descubre que Bianca manipuló al empresario, por lo que se enfrenta a ella. Cree que no la quiere y su noche de pasión ha sido parte de una estrategia. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.