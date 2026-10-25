Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 25 de octubre: Serhat, colérico, arroja a Tibet al vacío

El Secreto, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 18 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de El Secreto. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo la verdad sale a la luz. Tras todo lo vivido durante los últimos días, Cihan siente mucho remordimiento. Por ello, se plantea dar un paso al frente y decirle a Serhat que él sabe quién es el padre biológico de la niña. Eso sí, este movimiento llega como una lanza afilada.

Contarlo significa aliviar uno de los mayores problemas de su hermano. Pero también sería una gran traición. Pues, se lo ha estado ocultando durante todo este tiempo. Por otro lado, vimos cómo Kader intenta relacionarse con sus hermanas, pero no es fácil. Serhat y Zeynep, mientras tanto, tienen una dura conversación. Berrak está muy celosa de la relación que ambos tienen, por lo que hace todo lo que puede para generarles problemas. Berrak le dice a Kader que Zeynep no la quiere y que solamente la está utilizando. Por otro lado, Azra acusa a Ebru de intentar conquistar a su marido mandándole mensajes inapropiados. Pero, lejos de acabar aquí, en este episodio vimos cómo Serhat le confiesa a Zeynep que tiene miedo a volver a amar a alguien, pues lo ha pasado muy mal con Berrak.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, domingo 25 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Serhat se muestra muy molesto al conocer la identidad del padre biológico de Kader. Y es que saber que es Tibet le ha vuelto loco de la ira. Por ello, lejos de quedarse de brazos cruzados, acude a su garaje y le pide explicaciones. Quiere saber por qué se acostó con su mujer.

Un tenso momento donde ambos no se guardarán nada y dirán lo que sienten. De hecho, la conversación terminará de la peor manera posible. Pues, Serhat, ciego de la ira, golpea a Tibet y lo arroja por la ventana. Una acción con la que lo deja gravemente herido. Sin embargo, puede que esto le traiga consecuencias y ninguna de ellas buena.

En el capítulo de este domingo descubriremos qué sucederá con Tibet y cuál es el futuro que le deparará a Serhat tras pegarle una paliza. ¿Irá a prisión? Sea como sea, lo que está claro es que no te puedes perder la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.