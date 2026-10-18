Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 18 de octubre: Cihan baraja confesar quién es el padre de Kader

El Secreto, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 11 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de El Secreto. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Berrak tiene una fuerte discusión con Zeynep y le deja claro que no la quiere ver más en la mansión. Ante ello, la joven, que no quiere polémicas, apuesta por recoger sus cosas e irse. Pero, antes, le explica a Serhat el motivo por el que había decidido quedarse allí. Y es que es muy clara; la razón siempre fue la niña.

Serhat se encuentra entre la espada y la pared. Pero, antes de que Zeynep se marche, quiere aclarar ciertas dudas con ella. Asimismo, vimos cómo Cihan se enfrenta a Can delante de su hermano. Pues, teniendo en cuenta todo lo que sabe, pone en duda su lealtad. Le deja caer que no le sorprendería que fuera el padre de Kader. Berrak, por su parte, se enfrenta a una situación que lleva mucho tiempo temiendo. No quiere que Serhat la deje, pero él se muestra muy honesto con ella. «Te dejé hace mucho tiempo», le dice. Pero, lejos de quedar aquí, vimos cómo Kader se queda atrapada en un incendio en casa de Tülay y Erkan. La pequeña estaba sola. Pero Zeynep llega justo a tiempo para salvarla.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, domingo 18 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo la verdad tan esperada puede que salga a la luz. Tras todo lo vivido durante los últimos días, Cihan siente mucho remordimiento. Por ello, se está planteando dar un paso al frente y decirle a Serhat que él sabe quién es el padre biológico de la niña. Eso sí, este movimiento llega como una lanza afilada.

Contarlo significa aliviar uno de los mayores problemas de su hermano. Pero también sería una gran traición. Pues, se lo ha estado ocultando durante todo este tiempo. Por otro lado, veremos cómo Kader intentará relacionarse con sus hermanas, pero no será fácil. Serhat y Zeynep, mientras tanto, tendrán una dura conversación. Berrak está muy celosa de la relación que ambos tienen, por lo que hará todo lo que pueda para generarles problemas.

Berrak le dice a Kader que Zeynep no la quiere y que solamente la está utilizando. Por otro lado, Azra acusa a Ebru de intentar conquistar a su marido mandándole mensajes inapropiados. Pero, lejos de acabar aquí, en este episodio veremos cómo Serhat le confiesa a Zeynep que tiene miedo a volver a amar a alguien, pues lo ha pasado muy mal con Berrak. No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.