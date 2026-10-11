Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 11 de octubre: Kader queda atrapada en un incendio

El Secreto, poco a poco y con el paso de las semanas, está consiguiendo hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 4 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de El Secreto. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ser testigos de cómo Berrak despierta del coma. La mujer tiene muchas cosas que aclarar, pero primero regresa a casa. Eso sí, no quiere saber nada de Kader. La mujer no tiene piedad con la niña y la rechaza. Y es que se niega a aceptarla como su hija. «Yo no quiero ser tu madre», le dice sin miramientos.

Por su parte, Serhat sigue con su objetivo de encontrar al padre biológico de Kader. Y es que es una fotografía de su mujer embarazada de la niña la que puede ayudarle a llegar a la verdad. Zeynep, por su parte, cada vez está más convencida de que el hombre en cuestión es alguien de su entorno. Una identidad que Serhat no ve venir. La joven florista quiere saber qué ocurrió realmente. Pero alguien se ocupa de que Berrak no cuente nada. La mujer es amenazada durante su estancia en el hospital. Pero todo se complica aún más. Pues, la presión de la verdad lleva a Berrak a amenazar con quitarse la vida. Prefiere morir antes de revelar la identidad de su amante y, por ende, del padre de Kader.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, domingo 8 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Berrak tiene una fuerte discusión con Zeynep y le deja claro que no la quiere ver más en la mansión. Ante ello, la joven, que no quiere polémicas, apuesta por recoger sus cosas e irse. Pero, antes, le explica a Serhat el motivo por el que había decidido quedarse allí. Y es que es muy clara; la razón siempre fue la niña.

Serhat se encuentra entre la espada y la pared. Pero, antes de que Zeynep se marche, quiere aclarar ciertas dudas con ella. Asimismo, a lo largo del episodio veremos cómo Cihan se enfrenta a Can delante de su hermano. Pues, teniendo en cuenta todo lo que sabe, pone en duda su lealtad. Le deja caer que no le sorprendería que fuera el padre de Kader.

Berrak, por su parte, se enfrenta a una situación que lleva mucho tiempo temiendo. No quiere que Serhat la deje, pero él se muestra muy honesto con ella. «Te dejé hace mucho tiempo», le dice. Pero, lejos de quedar aquí, veremos cómo Kader se queda atrapada en un incendio en casa de Tülay y Erkan. La pequeña está sola y no tiene quien la pueda ayudar. Pero Zeynep llega justo a tiempo para salvarla. ¿Le sucederá algo a Zeynep? No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.