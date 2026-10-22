Avance del capítulo final de ‘Las hijas de la criada’ de hoy, 22: Jaime, Catalina y Clara vuelven a encontrarse

Sonsoles Ónega, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las periodistas y presentadoras más queridas y reconocidas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un gran talento para la comunicación. Hace unos años, nos sorprendió con su faceta como escritora. Un terreno en el que brilló muy especialmente en 2023, cuando, con Las hijas de la criada, logró hacerse con el ansiado Premio Planeta. La historia que refleja este libro cautivó a la cadena de San Sebastián de los Reyes, hasta tal punto que se tomó la decisión de hacer una serie.

La semana pasada, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de ser testigos del capítulo siete de la temporada. Una entrega donde la audiencia tuvo la oportunidad de ver cómo una tragedia inesperada deja a todos enfrentados. Jaime se siente completamente destrozado y no puede permanecer cerca de Clara. Siente tanto dolor emocional que no sabe cómo gestionarlo. Ella, por su parte, intenta acercarse a él. Pero le invade la culpa.

Ambos están viviendo una situación bastante complicada. Por ello, desbordada por la situación y con ganas de despejar sus pensamientos, se centra en la conservera. Pero es aquí donde conoce a un periodista madrileño que cambiará por completo su vida. Jamás ha sentido tantas ganas y curiosidad por conocer a alguien. Todo ello mientras Catalina está viviendo un vacío emocional. Quiere encontrar su propio hueco en el mundo, uno que la ha desamparado desde que nació.

¿Qué sucede en el capítulo 8 de ‘Las hijas de la criada’ que se emite hoy, jueves 22 de octubre?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de un capítulo que ha sido bautizado bajo el título de La verdad de Clara. Así pues, veremos cómo la muerte de doña Inés ha dejado un gran vacío en todos. Clara se siente muy perdida y no lo está pasando bien. Pero tiene claro que va a luchar por sacar adelante la conservera y la escuela de mujeres. Asimismo, intentará contactar con Catalina, pero no será fácil. A priori, la joven se muestra muy reacia a regresar a Galia, pero terminará dando su brazo a torcer. Pues, en la única manera de enfrentar la verdad de una vez por todas.

Asimismo, veremos cómo la nueva ley del divorcio dará mucho que hablar entre las trabajadoras de la conservera. Pero esta curiosidad les causará problemas. Pues, el marido de una de ellas se presentará muy molesto y meterá a una de las trabajadoras en problemas. Un conjunto de situaciones que prometen hacer de este último episodio uno de los más emocionantes.

Además, los espectadores verán cómo Jaime, Catalina y Clara volverán a reencontrarse. Un momento donde muchas verdades saldrán a la luz, pues ya no hay vuelta atrás. Y es que se tomarán importantes decisiones de cara al futuro. ¿Qué sucederá? No te puedes perder el nuevo capítulo de Las hijas de la criada en Antena 3.