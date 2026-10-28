Audiencias ayer: Rufián y Montero (21.7%) no funcionan igual que Sánchez (33.9%) en ‘La Revuelta’

El martes 27 de octubre, La Revuelta fue lo más visto del día con 2.654.000 espectadores y un 21,7% de cuota de pantalla, con Gabriel Rufián e Irene Montero como invitados. Los dos políticos han dado la segunda mejor cuota de la historia del programa, pero queda lejos del récord que firmó el 22 de octubre con Pedro Sánchez: 4.387.000 espectadores y un 33,9%. La 1 repitió como la cadena más vista del día, con un 14,6% y este dato le sirve para confirmar el liderato de octubre de la cadena pública ante Antena 3.

La emisión con Rufián y Montero, que comenzó a las 22:02 horas, tuvo 4.845.000 espectadores que la vieron al menos un minuto y aportó 3 puntos a los 14,6 que firmó La 1 en el total del día. El minuto de oro del día llegó con el programa, a las 22:46 horas, con 2.934.000 espectadores. Comparada con la del 22 de octubre, pierde 12,2 puntos de cuota y 1.733.000 espectadores respecto al récord de Pedro Sánchez, aunque sigue siendo uno de los datos más altos de su historia.

‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’ aguantan bien

El Hormiguero, con los actores Andrea Ros y Patrick Criado, que presentaron Karateka, marcó un 12,3% y 1.539.000 espectadores y fue segundo. Horizonte, en Cuatro, anotó un 11,6% y 1.457.000. Motos e Iker Jiménez no notan tanto el efecto de La Revuelta y la mayor parte de su audiencia ha sido fiel. El martes pasado, El Hormiguero firmó un 12,9% y 1.584.000, con Lucía Caraballo y Leonor Watling. Esto deja claro que Broncano y los suyos ‘robaron’ espectadores a otros programas y que llegaron de otras plataformas.

Por último, First Dates, en Telecinco, sí que perdió seguimiento y se conformó con un 7,5% y 926.000. El Intermedio (5,4% y 682.000), Cifras y letras (4,6% y 585.000) cierran los programas más vistos del access prime time.

‘Supervivientes All Stars’ lidera frente a ‘En tierra lejana’ y ‘MasterChef’ pincha en su cambio de día

En la segunda parte de la noche, Supervivientes All Stars: Tierra de nadie registró un 15,6% y 866.000 espectadores en Telecinco, por debajo del 16% y 908.000 televidentes que había marcado el martes anterior, su máximo en la cadena. En tierra lejana, en Antena 3, firmó un 12,7% y 826.000. Más atrás se situaron Código 10 (10% y 575.000) y MasterChef Celebrity Legends, en su segunda entrega semanal, con un 10,5% y 516.000.

Audiencias por cadenas

La 1 repitió como la cadena más vista del día con un 14,6%, logrando así su propósito de mantener distancia con Antena 3 y asegurarse el liderato del mes de octubre. Por detrás se situaron Antena 3 (13,7%) y las temáticas de pago (10,3%), y las autonómicas de FORTA ocuparon la quinta plaza con un 8,6%. En el ranking de octubre, La 1 sigue líder con un 13%, y la segunda posición la comparten Antena 3 y las temáticas de pago, ambas con un 12,4%. Antena 3 recortó una décima en el último tramo, pero La 1 mantiene la ventaja a cuatro jornadas del cierre del mes.

Antena 3 Noticias 1 logró un 24,6% y 2.228.000 espectadores, y Antena 3 Noticias 2, un 18,4% y 2.210.000. En la sobremesa, Pasapalabra registró un 17,8% y 1.774.000. Por la mañana, La ruleta de la suerte alcanzó un 21,9% y 1.532.000, la cuota más alta del día, dos décimas por encima de la de La Revuelta.

La opinión de la redacción

TVE ha logrado su objetivo con la doble emisión de MasterChef Celebrity Legends al mantener a raya a Antena 3. Como ya explicamos en Happy FM, los eventos deportivos, la actualidad política y el desfile del Día de la Hispanidad han servido para que la pública logre ganar a la cadena de Atresmedia este mes.