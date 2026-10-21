Audiencias ayer, 20 de octubre: ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ (16%) lidera con récord

El martes 20 de octubre, Supervivientes All Stars: Tierra de nadie marcó un 16% y 908.000 espectadores en Telecinco, su máximo de cuota en la cadena, y fue su entrega más vista pasadas las 23:00 horas. En estricta coincidencia, de 23:24 a 1:06 horas, el reality sumó un 14,6% y 960.000 espectadores, por delante de la serie En tierra lejana, que firmó un 13,3% y 874.000. Como cada día, lo más visto de la noche fue El Hormiguero, que recibió ayer a las actrices Lucía Caraballo y Leonor Watling. Pablo Motos lideró a la baja con 12,9% y 1.584.000 espectadores debido al fútbol. El partido entre el PSG y el F.C. Barcelona de Champions League robó a todos, aunque fue La Revuelta el mayor perjudicado. Como ya pasó el lunes, el programa de La 1 perdió frente a Horizonte en su batalla particular.

‘Supervivientes’ se impone a ‘En tierra lejana’

El reality de Telecinco logró un 16% y 908.000 espectadores, su mejor dato en la noche del marte en esta edición. En la franja en la que ambos programas coincidieron (23:24 a 1:06 horas), Supervivientes All Stars: Tierra de nadie se quedó en un 14,6% y 960.000, frente al 13,3% y 874.000 de En tierra lejana, la serie de Antena 3.

El resto de opciones de la noche del martes fueron: Código 10 (8,9% y 526.000), Al cielo con ella (6,7% y 489.000) y El Taquillazo: En tierra de santos y pecadores (6,5% y 455.000).

‘El Hormiguero’ manda y ‘Horizonte’ vuelve a superar a ‘La Revuelta’

El Hormiguero, con Lucía Caraballo y Leonor Watling como invitadas, alcanzó un 12,9% y 1.584.000 espectadores. Horizonte, en Cuatro, firmó un 10,8% y 1.334.000 y se mantuvo fuerte en la segunda posición, confirmando que no le pondrá fácil a Broncano el recuperarla. La tercera plaza del access prime time es para el partido de la Champions League entre el PSG y el Barcelona, en Movistar Liga de Campeones, que reunió a 1.245.000 espectadores y un 10,1%, se trata de un dato enorme si recordamos que se trata de un canal de pago.

Como ya hemos contamos muchas veces en Happy FM, el fútbol afecta más a La Revuelta, y ayer, con Jaime Lorente como invitado, se quedó en un 9% y 1.099.000. First Dates marcó un 8,2% y 1.005.000. Más atrás se situaron El Intermedio (5,9% y 741.000) y Cifras y letras (4,3% y 544.000).

Cadenas, informativos y tarde

Antena 3 fue ayer la cadena más vista del día con un 13,8%. Por detrás se situaron las temáticas de pago (12,4%) y La 1 (11,8%), y las autonómicas de FORTA ocuparon la quinta plaza con un 8,4%. En el acumulado de octubre, La 1 lidera con un 13%, seguida de Antena 3 (12,4%) y las temáticas de pago (12,3%). Seis décimas separan la pública y a la cadena de Atresmedia, por lo que la pelea en los próximos diez días por la primera plaza será enorme.

El informativo con mejor cuota fue Antena 3 Noticias 1, con un 23,3% y 2.137.000 espectadores, y en el prime time, Antena 3 Noticias 2 alcanzó un 16,4% y 1.949.000. Pasapalabra fue el Minuto de oro, a las 21:03, con 2.534.190 espectadores y un 22,4%.

En la tarde, Pasapalabra registró un espectacular 17,6% y 1.685.000, mientras que Sueños de libertad logró un 14% y 1.192.000. En La 1, La Promesa sumó un 12,3% y 893.000, Valle Salvaje un 10,4% y 732.000.

En Telecinco, Allá tú siguió con su buen momento de audiencias y firmó un 9,6% y 914.000, mientras que Rueda la letra, su telonero, sigue sin destacar y reunió a un 8,9% y 666.000. Por su parte, El diario de Jorge consiguió un 9,3% y 651.000 espectadores para la tarde de Telecinco.

La opinión de la redacción

En tierra lejana vuelve a estar fuerte en la noche del martes y planta cara a Supervivientes All Stars, que sigue siendo el programa que mejor funciona en Mediaset, aunque no consigue igualar los datos que se consiguen en la edición de primavera. Hay que destacar un nuevo descalabro de La Revuelta, que sigue perdiendo frente a Horizonte, que ya le ha robado el segundo puesto de las noches.