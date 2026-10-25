Pocas series marcaron tanto a una generación como Física o Química. Las aventuras de los alumnos y profesores del instituto Zurbarán enganchaban cada semana a miles de adolescentes desde que Antena 3 la estrenó en 2008, y muchos de sus actores se convirtieron de la noche a la mañana en ídolos juveniles. Uno de ellos fue Andrés Cheung, que dio vida a Jan Taeming, aunque todos le conocían durante como Jan, las dos primeras temporadas. Su personaje, un chico de origen chino con un talento innato para el dibujo, se ganó el cariño del público por la enorme presión que soportaba en casa: su familia, que regentaba una tienda de alimentación, prefería que se volcara en el negocio familiar antes que en su verdadera pasión. Tras 21 episodios, sus padres decidían mandarle de vuelta a China para que continuara allí sus estudios, y así se despedía de la serie, dejando en el aire su historia con Paula.

Aquel final abierto tuvo su desenlace años después en Física o Química: El reencuentro, el especial con el que Atresplayer reunió a buena parte del reparto original y en el que se supo que Jan había terminado trabajando como diseñador gráfico en Marvel. Mientras tanto, Andrés había seguido ligado a la interpretación, con trabajos como Museo Coconut, SubUrbania o la película El fantasma de la sauna. Sin embargo, su carrera fue tomando poco a poco otro rumbo. El actor decidió centrarse en el modelaje, con campañas publicitarias y desfiles, aunque sigue vinculado a una agencia de representación y no ha cerrado del todo la puerta a la actuación. Su cambio físico, además, ha sorprendido a muchos fans que le recordaban como aquel adolescente delgado del Zurbarán: hoy luce una imagen mucho más madura y deportiva.

Boda por todo lo alto en Las Vegas

En su cuenta de Instagram, donde supera los 10.000 seguidores, comparte viajes, entrenamientos y momentos junto a su mujer, con quien se casó en marzo de 2024 en Las Vegas.

Lo que no mantiene es el contacto con sus antiguos compañeros. Al preguntarle si sigue hablando con alguno, fue tajante: «Con ninguno». Eso sí, matizó que «nos tenemos en las redes».

Así lo contó en una entrevista en Teleaudiencias. Hoy, lejos del ruido mediático, Andrés Cheung ha encontrado su propio camino. Jan ya no está en el Zurbarán y ha crecido, pero su recuerdo sigue muy vivo entre los fans de la serie.