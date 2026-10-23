Los compañeros de colegio de Pedro Sánchez: «Vivía en Raimundo Fernández Villaverde, el primer VHS que vi en mi vida fue allí»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, puede estar afrontando sus últimos días al frente del Ejecutivo tras adelantar las elecciones. El próximo 29 de noviembre, los españoles están citados a las urnas para elegir al próximo mandatario del país para los próximos cuatro años. En medio de un clima tenso, los candidatos a La Moncloa deben convencer a los aún indecisos.

Para Susana Griso, presentadora del programa televisivo Espejo Público, esta campaña será de las más duras de la historia democrática. Con los innumerables casos de corrupción que salpican al PSOE, la invasión marroquí de Ceuta, la crisis de la vivienda, la okupación ilegal de Sol, la sobrepoblación en las grandes urbes debida a la inmigración masiva y la falta de consenso entre los principales partidos, la sociedad se enfrenta a uno de los momentos más importantes de la historia de España. Es por esto que varios políticos, que siempre han mantenido su vida personal en la más estricta intimidad, están exponiendo su lado más humano y dando más detalles de sus experiencias.

Esto es lo que dicen los compañeros de Sánchez del presidente

Los ex compañeros de colegio del líder socialista han confesado cómo era Sánchez y todos los recuerdos que tienen de la casa que habitó mientras estudiaba. Una vivienda en pleno corazón de Nuevos Ministerios, en Madrid, de la que tienen gran recuerdo sus amigos del colegio Santa Cristina de Chamartín cuando eran niños.

«Era un chico callado y taciturno. Lo sentaban en la última fila, con Camilo, otro compañero, porque los dos eran muy altos y así no tapaban al resto. No ejercía de líder, más bien lo contrario. Era un chico tímido que prefería pasar desapercibido», comentó uno de sus compañeros en una entrevista para Vanitatis.

Aunque en la actualidad ya no mantengan la amistad, estos colegas de Sánchez rememoran a la perfección cómo eran los momentos al salir de clase: «Fui a su casa algún sábado porque teníamos que hacer un trabajo escolar. Vivía en Raimundo Fernández Villaverde, detrás de El Corte Inglés de Castellana. Era una casa grande y luminosa. El primer reproductor de VHS que vi en mi vida fue allí, durante un cumpleaños, porque nos pusieron Conan».

Lacruz de Diego confesó en Vanity Fair la ubicación real de la casa donde se crió: «A Pedro siempre le gusta presumir de haberse criado en Tetuán, pero lo cierto es que su casa era un pisazo en las inmediaciones de Raimundo Fernández Villaverde y eso se lo reproché en una ocasión en un email que le mandé a la dirección del Congreso para preguntarle cómo le iba la vida».

Los recuerdos del presidente

Si bien Sánchez nunca ha sido un político muy dado a hablar sobre su vida privada, no tiene reparos en hablar sobre sus orígenes o la educación que recibió de joven. «Mi madre me tuvo a los 20 años. Yo he tenido una madre muy joven. Cuando tuvo 40, se sacó el acceso a la universidad y empezó a estudiar Derecho. Se sacó la carrera. Ella sacaba mucho mejores notas que yo», declaró el mandatario socialista a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

«Yo soy hijo de clase media, padre de clase media. Mi madre tiene una conciencia política brutal. No es militante del Partido Socialista, pero es más socialista que toda la familia junta. Mi padre pedía un crédito para pagarnos a mi hermano y a mí un viaje de tres semanas a Irlanda en agosto para aprender inglés», reseñó Sánchez, que añadió: «Yo le dije que no me enviara. Lo que aprendí allí fue a jugar al ping pong».

Además, Pedro Sánchez siempre se ha definido como «muy familiar» y que recuerda a menudo el tiempo que pasaba con sus abuelos. «Cuando yo era pequeño, mis abuelos vivían en Aluche, y cuando mis padres estaban trabajando, yo les acompañaba a la escuela de mayores para aprender a leer y escribir. Ellos fallecieron sin saber leer ni escribir correctamente. A mí eso era una de las cosas que más me indignaban y me di cuenta de la importancia de un derecho tan esencial como es la educación», sostuvo.