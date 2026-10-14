Cómo se escribe inhibir o inibir

La lengua española es muy rica y variada, pero a veces puede resultar un poco complicada, sobre todo si nos encontramos con palabras que se parecen entre sí y que pueden llevarnos a la confusión. Este es el caso de las palabras inhibir e inibir, que a primera vista parecen iguales, pero que en realidad tienen una diferencia muy importante. La respuesta rápida y sin rodeos es directa: la única forma correcta en español es inhibir, con hache intercalada y con b. La variante inibir no existe en nuestro diccionario, carece de respaldo ortográfico y se considera una errata o una falta de ortografía.

Concepto y definición

La palabra inhibir se utiliza para referirse a la acción de detener o impedir algo, de manera que se evita que se produzca o que se desarrolle. Por ejemplo, podemos decir que una droga inhibe ciertas reacciones en el organismo, o que un agente químico inhibe el crecimiento de una bacteria. También podemos hablar de inhibir el desarrollo de una tecnología o un proyecto, cuando consideramos que no es adecuado o seguro. En todos estos casos, la palabra inhibir se utiliza de manera correcta y adecuada.

Por otro lado, la palabra inibir es una falta de ortografía que se utiliza a veces por error, ya que no existe en la lengua española. Esta palabra podría ser una mezcla entre la palabra inhibir y la palabra inibir, que sí existe en otros idiomas como el portugués. Sin embargo, en español no se utiliza, y su uso puede ser considerado incorrecto y poco profesional.

¿Por qué la confusión?

La confusión no es rara. Muchas personas, al no escuchar la h al hablar, tienden a omitirla al escribir. Además, quienes tienen contacto con el portugués pueden enredarse todavía más, porque en ese idioma sí existe la forma inibir, sin h. En cambio, en castellano, la Real Academia Española y todos los manuales ortográficos coinciden en que la forma válida es inhibir.

Etimología y significado

Este verbo viene del latín inhibēre, que significaba “contener” o “detener”. Esa h ya estaba en la palabra original, y aunque en castellano no se pronuncie, se conserva en la escritura como huella de su origen. Por eso, aunque resulte tentador simplificar, lo correcto es respetar esa letra silenciosa.

Cuando el término pasó al castellano, la h del verbo original habēre se mantuvo intercalada para conservar la huella de su arquitectura etimológica, un fenómeno que también vemos en vocablos del mismo grupo como exhibir (de ex- y habēre) o prohibir (de pro- y habēre).

Sabiendo esto, la familia léxica se vuelve completamente transparente. Todas las palabras derivadas de este verbo mantienen intacta la h intercalada y la b labial. Escribimos inhibición, inhibidor, inhibitorio o el adjetivo inhibido. Si en algún momento asalta la duda sobre cómo acentuar o escribir una forma conjugada, ya sea se inhibe, nos inhibimos o se inhibieron, la regla no cambia jamás: la hache y la b permanecen inamovibles en todas las personas, tiempos y modos verbales.

La h en medio de palabras

Aunque la duda pueda parecer insólita a primera vista, resulta sorprendentemente común en la redacción diaria. La h intercalada es uno de los mayores quebraderos de cabeza en la ortografía del español porque no representa ningún sonido en la pronunciación estándar. Decimos /inibír/ exactamente igual tanto si escribimos la letra muda como si la omitimos. Al no existir una huella fonética a la que agarrarse, la memoria visual y el conocimiento de la etimología se convierten en la única brújula fiable.

Concepto y significado

En cuanto a su significado y uso práctico, el verbo cuenta con un abanico de aplicaciones bastante rico que varía según el contexto profesional o cotidiano. En el lenguaje coloquial y en la psicología, inhibirse implica abstenerse de actuar, reprimirse, quedarse paralizado o no intervenir en una situación determinada por vergüenza, temor o prudencia. Decir que alguien «se inhibe en público» describe a la perfección esa sensación de repliegue sobre uno mismo.

En el ámbito jurídico, el término adquiere una precisión técnica fundamental. Un juez o un tribunal «se inhibe» de una causa cuando reconoce formalmente que no posee la competencia legal o territorial para juzgar un asunto, declarándose al margen y remitiendo el expediente al órgano correspondiente. Es un acto de responsabilidad procesal, no de mera inacción.

El error

Un error recurrente al escribir este verbo consiste en confundir la b con la v. Aunque la trampa de la hache muda suele acaparar casi todas las consultas, la confusión entre b y v también asoma con frecuencia debido a la cercanía con otros verbos de terminación similar. La regla ortográfica del español es clara al respecto: los verbos terminados en -bir se escriben con b (como escribir, recibir, prohibir o inhibir), con las únicas tres excepciones de vivir, servir y hervir, junto con sus compuestos.

Acepciones y ejemplos del verbo inhibir

El verbo inhibir, por su parte, refiere a impedir, obstaculizar o trabar algo, como una actividad o el ejercicio de una facultad. De este modo, la idea de inhibición tiene varias acepciones.

Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. Ej.: Nada debe impedir sus hábitos diarios.

Prohibir, estorbar, impedir. Ej.: Se ha inhibido la realización de la fiesta por falta de seguridad.

Suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante la acción de un estímulo adecuado. Ej.: Este medicamento inhibe la coagulación de la sangre.

Abstenerse, dejar de actuar. Ej.: Me voy a empezar a inhibir de todo aquello ajeno a mi persona.

Dicho de un juez: Declararse incompetente en una causa. Ej.: El juez tuvo que inhibirse del nuevo caso de corrupción.

Conjugación y ejemplos

Su conjugación es regular, lo cual facilita las cosas. En presente de indicativo decimos: yo inhibo, tú inhibes, él inhibe, nosotros inhibimos…. En subjuntivo: inhiba, inhibas, inhiba, inhibamos…. A simple vista parece sencillo, aunque algunas formas suenan poco habituales, como inhibamos, lo que a veces hace que el verbo nos resulte “extraño”.

Veamos algunos ejemplos para que quede claro:

El juez decidió inhibirse del caso.

El frío inhibe la proliferación de insectos.

El alumno se inhibió y no quiso participar en la clase.

En todos estos casos, el sentido de “freno” o “retirada” se mantiene.

En estos casos las dudas se pueden resolver aplicando la regla ortográfica correspondiente, es fundamental conocer el significado de las palabras y nos ayudará siempre el tener un buen hábito de lectura.

Ejemplos de uso de las distintas formas del verbo inhibir

El bebé no tuvo ningún estímulo y eso inhibió su aprendizaje.

El miedo al fracaso me inhibe.

No hay que conducir bajo los efectos de las drogas porque inhiben tus reflejos.

Esto no inhibe al juez de dictar sentencia.

Los alumnos se inhiben con el profesor de matemáticas porque es muy serio.

El consumo humano de alcohol puede inhibir la producción de glutamato.

Recordar la estructura latina in- + habēre es el camino más directo para no dudar nunca más. Cada vez que haya que plasmar este verbo en un texto formal, un informe legal o un artículo científico, la hache intercalada debe estar ahí, silenciosa pero firme, garantizando la precisión y el rigor que exige nuestra lengua.