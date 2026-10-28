La Seguridad Social lo ha confirmado: a partir del 25 de diciembre se recuperarán los años cotizados de los trabajadores que comenzaron a trabajar antes de la creación del INSS

El próximo 25 de diciembre entrará en vigor el Real Decreto 739/2026, que permitirá a la Seguridad Social entregar años de cotización a los trabajadores que desarrollaron una función antes de la INSS o la integración de su actividad al Régimen General. Este es el caso de muchos deportistas que comenzaron a cotizar a la Seguridad Social en la década de los 80 y que han tenido problemas para alcanzar los requisitos reclamados por la Administración para acceder a la jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los años de cotización que la Seguridad Social ‘regalará’ a partir de diciembre.

El año 2027 llega con novedades importantes en materia de jubilación y esto tiene que ver con un nuevo retraso en la edad de jubilación conforme dicta la famosa ley 27/2011. A partir del 1 de enero, los trabajadores que se quieran retirar a los 65 años cobrando el 100% de la pensión tendrán que acreditar una cotización mínima de 38 años y seis meses. Los que no lleguen a este mínimo tendrán que esperarse hasta los 67 años para jubilarse sin penalizaciones en la pensión de jubilación.

Además, a partir del próximo año, para llegar al 100% de la base reguladora habrá que tener un mínimo de 37 años cotizados en la Seguridad Social. El mínimo requerido será el de 15 años de cotización que se exigen para poder ser beneficiario de una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social en España. Con estos años cotizados se podrá recibir el 50% de la base reguladora de la futura pensión.

Los años cotizados que entrega la Seguridad Social

El año 2027 también llega con cambios en materia de jubilación y esto tiene que ver con los años que la Seguridad Social regalará a los trabajadores que desempeñaran su función antes de la creación del INSS o de la adhesión de su actividad laboral al sistema de la Seguridad Social. Este es el caso de muchos deportes cuya disciplina se fue añadiendo con el paso de los años al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ahora a estos ciudadanos se les entregará años de cotización que pueden hacer que aumente su futura pensión.

Estos cambios entrarán en vigor a partir del próximo 25 de diciembre, según se recoge en el Real Decreto 739/2026. Publicado en el pasado 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, esta nueva norma «establece el régimen jurídico para el cómputo como cotizados al Régimen General de la Seguridad Social, a efectos de la pensión de jubilación, de los periodos de actividad ejercidos como deportista profesional con anterioridad a su integración en el Régimen General de la Seguridad Social».

Así que este Real Decreto afecta a ciudadanos que practicaron en su día de forma profesional disciplinas como ciclismo, baloncesto o balonmano entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha en la que el colectivo pasó a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social. Muchas disciplinas no se unieron al mismo tiempo a este régimen y por ello la Seguridad Social intentará compensar a estos trabajadores que perdieron años de cotización por este motivo. Por ejemplo, los ciclistas comenzaron a cotizar en 1992, los jugadores de baloncesto en 1993 y los jugadores de balonmano en 1998. Así que ahora tendrán la oportunidad de sumar años de cotización para acceder a la jubilació o para engordar el montante de su pensión.