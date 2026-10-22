Está confirmado por la Seguridad Social y es oficial: los nacidos a partir de 1960 pueden pedir la ayuda de hasta 1.595 euros al mes

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las principales prestaciones económicas para las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes. En 2026, la renta garantizada alcanza los 1.613,92 euros mensuales en determinadas unidades de convivencia. Sin embargo, no existe una ayuda automática para todos los nacidos a partir de 1960, ya que para recibirla es necesario cumplir las condiciones establecidas por la Seguridad Social.

No depende del año de nacimiento

El IMV está pensado para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Como norma general, pueden solicitarlo personas de al menos 23 años que cumplan los requisitos, aunque existen excepciones para determinados jóvenes y situaciones familiares.

También es necesario acreditar residencia legal y efectiva en España durante el periodo exigido, así como cumplir las condiciones relativas a los ingresos y al patrimonio. En las solicitudes de unidades de convivencia, estas deben haberse constituido, por regla general, al menos seis meses antes de pedir la prestación.

¿Cuánto dinero se puede cobrar?

La cuantía no es igual para todos los beneficiarios. En 2026, la renta garantizada para una persona que vive sola es de 733,60 euros mensuales, mientras que para dos adultos asciende a 953,68 euros.

Las cantidades aumentan según la composición del hogar. Por ejemplo, una unidad formada por dos adultos y dos menores tiene una renta garantizada de 1.393,84 euros al mes. En determinados hogares con más miembros, puede alcanzar los 1.613,92 euros mensuales.

Estas cifras no significan que todas las familias reciban íntegramente esa cantidad, ya que el IMV cubre, con carácter general, la diferencia entre la renta garantizada correspondiente y los ingresos computables del hogar, siempre que se cumplan los requisitos.

Cómo solicitar la ayuda

La solicitud puede tramitarse a través de los canales habilitados por la Seguridad Social. Antes de iniciar el procedimiento, conviene comprobar si se cumplen los límites económicos y consultar el simulador oficial, que permite obtener una estimación orientativa de la prestación.

La Administración revisa las circunstancias personales y económicas de cada solicitante. Por eso, cumplir la edad requerida no garantiza la concesión ni permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá.