Una abogada advierte sobre las pensiones de jubilación: esto pasa si has cotizado en distintos regímenes

Son numerosas las personas en España las que cambian de trabajo a lo largo de su vida. Uno de los casos más llamativos se centra en la transición laboral del empleo asalariado con sueldo fijo hacia el trabajo autónomo. Aunque, cuanto más se acerca la jubilación, aparece la incógnita sobre cómo realiza la Seguridad Social el cálculo de la pensión cuando se ha cotizado en distintos regímenes.

Una incógnita que depende de varios factores, en concreto del régimen de cotización, los años trabajados y las bases utilizadas para calcular la prestación. La abogada Míriam Ruiz Acosta habla sobre los requisitos exactos que deben cumplir los trabajadores para acceder a esa prestación.

¿Qué régimen define tu pensión?

La pensión se reconoce en el último régimen en el que haya cotizado un trabajador como norma general y siempre que reúna los requisitos establecidos. Es decir, para acceder a una pensión contributiva debemos acreditar un mínimo de quince años cotizados, de los cuales dos de ellos deben encontrarse dentro de los quince anteriores a la jubilación.

Además, si el trabajador no cumple las condiciones exigidas en el último régimen, será la Seguridad Social la que podría examinar otras posibilidades conforme a las normas aplicables, detalla la experta.

El cálculo

Dentro del cálculo para conocer la cifra exacta de la jubilación, hay que tener en cuenta que sí se puede sumar a esa operación los años cotizados como autónomo y asalariado.

Lo anterior se puede realizar debido al mecanismo denominado cómputo recíproco de cotizaciones, es decir, la suma de los periodos cotizados en diferentes regímenes de la Seguridad Social para poder acceder a una única pensión cuando por separado no se alcanza el tiempo mínimo exigido.

En estos casos, los periodos trabajados en diferentes regímenes pueden sumarse para alcanzar los requisitos necesarios. Por ejemplo, una persona que haya cotizado doce años como asalariada y otros diez años como autónoma podría acreditar 22 años de cotización, siempre que los periodos no coincidan. A pesar de esto, sumar cotizaciones no significa tener derecho a dos pensiones independientes.

¿Se podrían cobrar dos pensiones por jubilación?

La normativa permite percibir dos pensiones cuando se cumplan por separado los requisitos establecidos en cada régimen. Las cuantías están condicionadas por las bases de cotización y los límites legales vigentes.

Por lo tanto, el sistema de la Seguridad Social recomienda revisar la vida laboral antes de solicitar la jubilación, comprobar los años cotizados, identificar posibles errores y conocer las condiciones de cada régimen para poder calcular de manera correcta nuestra futura pensión y evitar pérdidas económicas durante ese periodo.