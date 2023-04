Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación tras perder 0-4 contra el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Tras tres victorias consecutivas, los azulgranas salieron goleados y se quedaron sin final. El catalán reconoció que es un «pena», pero también dejó claro que jugaron contra el campeón de Europa.

Aprovechar los momentos

«Creo que el fútbol cuando está igualado es aprovechar los momentos y la primera no lo hemos aprovechado. Deberíamos haberles ganado por un resultado mucho más amplio en la primera mitad. En la segunda han sido muy superiores, no hay que poner excusas. Pero en la primera parte el resultado tenía que haber sido muy a favor nuestro».

Momentos claves

«El segundo gol y el penalti son momentos en los que no competimos bien. La primera parte ha sido muy buena, como para irnos por delante en el marcador. Jugábamos contra el campeón de Champions, de la pasada Liga con muchos puntos de diferencia, eran favoritos a cualquier competición que jueguen. Hoy se ha visto que cuando les perdonas lo acabas pagando».

El resultado

«Creo que hemos competido hasta el final. El resultado es abultado, parece una cosa que no ha sido. El fútbol son momentos y nosotros no los hemos aprovechado. Ellos sí que lo han aprovechado muy bien».

Momento tenso

«Es normal, hay sensación de impotencia, pero hemos pedido calma al final y respeto al Real Madrid».

El Madrid

«El Madrid tiene estas cosas, sin jugar bien en la primera parte, te acaba ganando. En la segunda fuimos superados. Tienen esto, cuando no matas tú te matan ellos. Hay que felicitarles, no queda otra y no hay excusas».

¿Tocados?

«Si ganamos la Liga y la Supercopa no va a empañar lo que vamos a hacer. Estamos tocados hoy».

Vinicius

«No quiero polémica. Me parece un futbolista extraordinario que marca diferencias. No soy nadie para meterme en la casa del otro y menos de Vinicius. Tiene un entrenador y un club que le dirá cómo se tiene que comportar».

Lewandowski

«No vamos a reventarlo todo ahora. Lleva más goles que nadie. En el último partido marcó dos».