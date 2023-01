Xavi: «Gavi nos emociona a todos, no tiene techo»

Xavi Hernández no ha ocultado su felicidad tras conquistar la Supercopa de España, su primer título como entrenador del Barcelona. El técnico ha felicitado a toda su plantilla por el gran trabajo realizado, pero especialmente a Gavi, nombrado jugador más valioso de la final tras marcar un gol y repartir dos asistencias. Estas fueron sus reflexiones en rueda de prensa:

Felicidad por el título

«Lo que habíamos planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento estos jugadores han recibido muchas críticas y hoy se han liberado. Este título nos da mucha tranquilidad y mucha confianza para trabajar de otra manera. Estamos muy orgullosos de ganar un título contra el Madrid. En los últimos años las hemos visto de todos los colores en este club. La marcha de Leo fue muy difícil de digerir… Ahora estamos construyendo un equipo y espero que este título sea el primero de muchos».

Gavi

«Gavi nos emociona a todos cuando lo ves competir así. Pone un alma y un corazón que contagia a todo el equipo. Con 18 años tiene una capacidad de liderazgo innata. Le sale ese coraje y esa rabia para jugar al fútbol. Es espectacular. No tiene techo este chico».

La manera de ganar

«A mí me importa mucho cómo ganar y hoy ha sido extraordinario. Seguimos teniendo tres títulos por jugar esta temporada y nos da confianza para seguir, sobre todo interna porque a nivel externo siempre hay ruido. El trabajo ha dado sus frutos».

Alegría por Laporta

«Con el ‘presi’ me una relación de amista y me alegro mucho por él. Ha apostado muy fuerte por este proyecto y me alegro especialmente por él. Esta junta directiva ha sido valiente y no era nada fácil. De momento han salido las cosas bien, pero no significa nada más que un título».