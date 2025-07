A Vinicius no le convenció el cambio de banda propuesto por Xabi.

«Si repetimos el mismo error una y otra vez, no seremos inteligentes». Xabi Alonso no quiso hablar de Mbappé y Vinicius de manera individual tras perder con estrépito frente al PSG en las semifinales del Mundial de Clubes, pero, a su manera, dijo mucho. El técnico donostiarra, como el resto del planeta fútbol, confirmó que el Real Madrid arrastra los mismos errores del pasado. Idénticos. En la primera oportunidad en la que el francés y el brasileño jugaron juntos, la sensación fue clara: no ha cambiado absolutamente nada. Un problema serio que Xabi deberá trabajar y abordar, aunque no será sencillo.

El entrenador blanco comprobó por primera vez que, con Vinicius y Mbappé compartiendo once en un gran escenario, ganar se convierte en una tarea extremadamente difícil. Quizás por eso el Real Madrid ha caído esta temporada en todos los partidos de máxima exigencia. En este fútbol moderno, donde el colectivo prima sobre lo individual, la falta de interés, intensidad y compromiso de ambos jugadores lo complica todo.

No atacan con peligro, no se entienden, no se apoyan y, lo que es peor, no defienden. En resumen, nada ha cambiado con ambos sobre el campo. Xabi Alonso, que ya lo intuía, tomó nota pensando en la planificación de la próxima temporada. Su cuerpo técnico ya tenía ciertas dudas antes del encuentro, lo que hizo que la alineación ante el PSG no se decidiera hasta última hora.

Aviso de Xabi Alonso a Vinicius; con Mbappé lo tiene claro

Xabi tenía claro que Mbappé sería titular junto a Gonzalo, quien se había ganado su lugar tras sus buenas actuaciones en el torneo. La duda estaba en Vinicius. Si Trent Alexander-Arnold hubiese estado disponible, la idea era mantener el sistema con tres centrales y dos carrileros, lo que habría dejado al brasileño en el banquillo.

Finalmente, el inglés no pudo jugar por unas molestias musculares en la pierna izquierda sufridas en el entrenamiento previo, y Xabi decidió cambiar el esquema. Pero lo hizo con un mensaje claro: Vinicius iba a comenzar en la banda derecha. Una decisión llamativa. El brasileño, acostumbrado a jugar por la izquierda, vio cómo perdía su zona predilecta desde el inicio, aunque durante el partido los tres atacantes fueron intercambiando posiciones.

La decisión no gustó nada a Vinicius, que por primera vez dejó de ser un intocable. Pero la realidad es que su nivel está lejos del que mostró en el pasado, cuando por momentos llegó a ser considerado el mejor jugador del mundo.

Xabi Alonso tiene motivos más que suficientes para estar preocupado. Mbappé y Vinicius siguen sin entenderse en el campo. Y, en el fútbol actual, si no cambian su actitud y su interpretación del juego, son simplemente incompatibles.