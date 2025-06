Xabi Alonso tiene plancha

El Mundial no arrancó de la mejor manera para el Real Madrid con un empate ante un buen Al-Hilal. Al equipo de Xabi Alonso le faltó de todo en una primera parte que recordó mucho a esta última temporada de Ancelotti. Falta de automatismos, distancia sideral entre líneas, pérdidas rápidas de balón, poco juego interior y nula presión adelantada. Lo mejor fue el resultado, que incluso podría haber sido mejor si Asencio hubiera evitado un penalti absurdo.

En la segunda parte la mejoría fue notoria. Güler encabezó el ataque blanco y el equipo se asentó en campo contrario sufriendo mucho menos con las transiciones de su oponente. Sin ser una maravilla, el Madrid sí logró dominar y pudo llevarse el partido de haber convertido el penalti de Valverde.

La conclusión es que no debería haber conclusión. Con tres entrenamientos con el equipo al completo, aunque repleto de bajas, pocas valoraciones se pueden hacer. Xabi Alonso debe conciliar el competir por un título con ir introduciendo sus ideas muchas veces a través del vídeo, ya que apenas hay tiempo para entrenar. Las reacciones excesivas vistas en redes sociales no deben desviar un camino que es necesario recorrer.

Es muy probable que el Madrid vaya mejorando a lo largo del campeonato. No siempre jugará con una climatología adversa y los jugadores irán ganando cierto tono físico. La exigencia es brutal por lo mucho que hay en juego, también a nivel económico, pero el pesimismo a estas alturas no me parece una opción.

Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante y nadie duda de que su talento emergerá más pronto que tarde. Por algo hace dos años convirtió en campeón de la Bundesliga a un Bayer Leverkusen por el que nadie daba un duro y que ahora vive eternamente agradecidos a su figura. El Real Madrid está en buenas manos.