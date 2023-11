Xabi Alonso rompe su silencio y se rinde a Ancelotti: «Es un maestro y el amo de todos»

Xabi Alonso es el hombre de moda en Europa por su buen hacer en un Bayer Leverkusen que el equipo más en forma del fútbol mundial y por ello ya suena para dirigir a los mejores equipos del panorama. El entrenador español también es uno de los favoritos para ser el sucesor de un Carlo Ancelotti que se encuentra en negociaciones con el Real Madrid para renovar su contrato por una temporada más. Ya sea la próxima temporada o en años venideros, el ex centrocampista siempre estará postulado al banquillo del Bernabéu.

Ante la ola de rumores de las última semanas que le sitúan en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, Xabi Alonso ha querido lanzar un guiño a un Carlo Ancelotti con el que vivió una de las mejores temporadas de su carrera con la consecución de la Décima Champions League del Real Madrid. Después también vivieron momentos juntos en el Bayern de Múnich antes de que el futbolista decidiera colgar las botas y el entrenador pusiera rumbo a nuevas aventuras.

«En términos de gestión humana, Carlo Ancelotti es un maestro. Cuando hablas de cómo quieres convencer a los jugadores o de cómo conseguir que los jugadores tengan una buena relación contigo, Ancelotti es el amo de todos», afirmó Xabi Alonso sobre las virtudes como entrenador de un Carlo Ancelotti que todo hace indicar que renovará su contrato con el Real Madrid una temporada más.

Eduardo Inda avanzó en exclusiva el pasado lunes en El Chiringuito de Jugones, que el club blanco y el entrenador negocian para ampliar un año más «Hay muchas posibilidades de que Ancelotti siga. En las últimas semanas han estado hablando él y el Real Madrid. La idea del club es ofrecerle una temporada más e irle renovando temporada a temporada», afirmó el director de OKDIARIO en el programa dirigido por Josep Pedrerol.

Xabi Alonso y Ancelotti

Al margen sobre la influencia que Ancelotti influyó en su persona, Xabi Alonso también habló sobre sus principales premisas como entrenador y su estilo de juego. El ex centrocampista, que se ha alimentado de las influencias de los mejores entrenadores de la historia, dejó claro que no se agarra a ningún estilo en exclusiva. «No soy un fundamentalista que exige que juguemos de cierta manera y esa es la única manera en que dejo jugar a mi equipo. No, porque tú (el entrenador) no eres la persona más importante. Los otros muchachos (los jugadores) son más importantes que tú», dijo en declaraciones realizadas a AFP.

Xabi Alonso también dejó claro que: «Si deciden algo mal, intentaremos mejorarlo, pero intento presionarles para que vean que tienen su propia creatividad en el campo. A mí me animaron a tener mi propia creatividad en el campo, a tomar mis propias decisiones. No se trata de ser robots».

Por último, también quiso tener un cariño especial para un Jurgen Klopp, con el que no llegó a coincidir durante su época como futbolista. «Me hubiera encantado ser entrenado por Jurgen Klopp, ya que cambió la autoestima de los seguidores del Liverpool», finalizó un entrenador del Bayer Leverkusen que también ha sonado para ocupar en el banquillo de Anfield. Hace semanas desde Alemania señalaron que tiene una cláusula de libertad para poder marcharse al conjunto red, Real Madrid y Bayern de Múnich en caso de que requieran sus servicios próximamente.