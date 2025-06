A Xabi Alonso le empiezan a aparecer reflejos de Mourinho en las ruedas de prensa

El Real Madrid tiene a un nuevo ‘Special One’. En la previa del debut de los blancos en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal, Xabi Alonso compareció por segunda vez –la primera fue su presentación– ante los medios de comunicación. En la sala de prensa del Hard Rock Stadium, el vasco hizo el ‘show’. A lo José Mourinho. Su rueda de prensa, que duró casi media hora, mostró el carácter del nuevo técnico madridista. Parecido al del portugués, quien fue su entrenador entre 2010 y 2013.

Ya lo demostró el día de su presentación. Xabi Alonso es un hombre carismático, que sabe responder a las –a veces– preguntas más retorcidas. Este martes por la noche –tarde, en Estados Unidos–, el tolosarra volvió a ser tendencia en varios sectores de la afición blanca por sus respuestas en rueda de prensa. Su ironía y su bien hablar han conectado maravillosamente con los madridistas, que esperan ansiadamente el debut de Xabi en los banquillos merengues.

Xabi Alonso responde a lo Mourinho

El ‘show’ empezó con una pregunta sobre el calor. El Real Madrid jugará a las 15:00 (21:00h peninsular) en Miami. A esa hora, el termómetro mostrará una temperatura de unos 30 grados, sumado a un alto porcentaje de humedad. Se espera a que sea más de un 60%. Condiciones que raramente, para no decir nunca, se han visto en Europa. Pero eso no le importa a Xabi.

«Me preocupa cero, es lo que hay. No puedo hacer nada», respondió el tolosarra de manera muy tajante, sin encontrar excusas. Una respuesta que volvió a «encender» a la afición por su estilo directo. Sin pelos en la lengua. Aunque todavía no se había visto nada, porque llegaban las preguntas de los argentinos sobre Franco Mastantuono.

La primera, tranquila. Sobre el fichaje del adolescente, Xabi ne se anduvo con rodeos. «Tiene un presente fantástico y un futuro brutal. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve, por su ambición y madurez, vez que las cosas con él no pasan por casualidad», relató. No obstante, la siguiente pregunta sobre el prodigio de River Plate hizo que el vasco tire de ironía.

Un argentino preguntó: «¿No cree que el anuncio del fichaje de Mastantuono perjudicó, antes de que empezara el Mundial de Clubes, perjudicó a River Plate? Lo dijo Gallardo (entrenador Millonario)». A lo que Xabi Alonso contestó, claro y conciso, con una ligera sonrisa en su rostro: «Bueno, yo he visto el partido… Han ganado 3-1 y han hecho un gran partido. No les he visto muy perjudicados. Sin faltar al respeto a Gallardo, eh. Les he visto muy bien». Una respuesta que provocó muchas risas dentro de la sala de prensa del Hard Rock Stadium.

El debut de Xabi Alonso

Xabi Alonso debutará como entrenador del Real Madrid este miércoles 18 de junio. Frente al Al Hilal, el tolosarra dirigirá el primer partido de los blancos en la historia de este nuevo Mundial de Clubes. Un encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 21:00 horas (hora española).