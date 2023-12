Xabi Alonso despeja los rumores sobre su futuro: «Estoy muy vinculado y cómodo ahora en Leverkusen»

Xabi Alonso está viviendo una etapa de inmensa felicidad en el Bayer Leverkusen en su inicio como entrenador de élite, y no piensa en su futuro. Así de claro se expresó en una entrevista junto a Jorge Valdano donde despejó los rumores sobre una posible cláusula liberatoria para salir en verano: «Estoy muy vinculado aquí y muy cómodo ahora».

Valdano le preguntó a Xabi Alonso si tenía contrato hasta 2026, y el técnico tolosarra asintió. Fue a continuación cuando Valdano le preguntó a Xabi sobre si tiene alguna cláusula liberatoria para salir y este no se mojó: «Eso son temas de contrato. Estoy muy vinculado aquí y estoy muy cómodo ahora». El técnico del Leverkusen despejó los rumores sobre su futuro.

''Tienes contrato hasta 2026…

¿Tienes alguna cláusula liberatoria?'' 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗚𝗨𝗡𝗧𝗔#UniversoValdano pic.twitter.com/lgeUc4Ji4Z — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 6, 2023

Xabi Alonso también comentó su tema con Haciendo, del que ha salido absuelto por fraude fiscal por el Tribunal Supremo: «Afortunadamente, hemos tenido la convicción desde el inicio. Sabíamos que lo habíamos hecho todo acorde a la ley. Confiando en la Justicia. No ha sido fácil y el camino ha sido largo. No fue cómodo. Nos hemos quedado con la sensación de que hemos peleado por algo que era justo. Tenía que ver con el honor. No iba a admitir algo que no he hecho mal. Yo tenía la firme convicción de que no lo había hecho».

«La Premier la tenía algo más distante. Tenía más fresco el fútbol alemán. Tuve alguna tentación en el fútbol español. No siempre soy capaz de desconectar. Se generaron muchas expectativas, pero no espero cumplirlas. Quiero estar aquí», afirmaba Xabi Alonso sobre su marcha al Leverkusen.

La nueva vida de Xabi Alonso

«Está siendo muy intensa la vida de entrenador. No es muy sano para la cabeza. Las vueltas que le damos. Con el tiempo igual lo mejoro. Estoy en un entorno agradable para un entrenador joven», comenzó afirmando Xabi Alonso en la entrevista en Universo Valdano.

«Mantener ese gran nivel es el gran reto que tenemos. No nos cortamos las alas, pero sabemos que queda mucho. Hay que encontrar el equilibrio entre la ambición y la mesura. Hay muchos jugadores que necesita experiencia. Tenemos que estar preparados para no caernos», afirmaba el técnico vasco sobre el inicio de temporada con su Bayer Leverkusen.

«Era un reto que tenía que aprovechar en Leverkusen. No lo tenía pensado. Conocía el contexto, el club y los jugadores. Sabía que si lo hacía un poco bien podía mejorar las cosas. Los primeros meses era recuperar la autoestima», señaló Xabi Alonso sobre su llegada al Leverkusen.

La humildad de Xabi

«Allá donde he estado he sentido esa identificación con el club. El fútbol en Alemania es muy diferente al de España o Inglaterra. El aficionado tiene mucha más incidencia directa. La gente aquí tiene una gran ilusión. Por ahora no perdemos. Hasta ahora hemos logrado alcanzar un nivel alto. La idea está bastante afianzada. Se están educando para competir naturalmente», continuó Xabi Alonso junto a Valdano.

Xabi Alonso también confirmó que tiene los pies en la tierra: «No hay que creerse el más guapo cuando todo el mundo te lo dice. Hay que buscar el equilibrio y ser algo más escéptico con el halago. Creo que hay muchos entrenadores vascos buenos y de nivel por el carácter. En España hay mucha calidad de entrenadores».

«El sentimiento de responsabilidad que tienes como mediocentro es importante. Esa visión de juego en el campo la tienes también como entrenador. Sentía que tenía que facilitar a los jugadores de mi alrededor para que fueran mejores. Como entrenador pienso lo mismo. Me gusta escuchar a los entrenadores que tienen más experiencia que a mí mismo», afirmó el tolosarra sobre su perfil de entrenador habiendo jugador de mediocentro como futbolista.

Sus inicios como entrenador

«El fútbol se ha vuelto muy sofisticado. Nos complicamos a veces demasiado. De cada análisis sacas cosas nuevas. Mi idea era empezar como entrenador tranquilamente. Veremos si sale bien o mal. Todas las etapas me han ayudado mucho. La primera etapa en el Infantil del Real Madrid era para saber si era capaz. Tienes que hacerles mejorar. Fue una etapa de iniciación. Estar en la Real Sociedad B me ayudó mucho, pero fuera de los focos», explicó Xabi Alonso sobre su inicio como entrenador.

Sobre Wirtz y Grimaldo, Xabi Alonso también tuvo elogios: «Wirtz es un 10 genio y talentoso. Hay que saber darle las herramientas suficientes, para no cortarle su genialidad. El club me transmitió que es importante hacer ventas de grandes jugadores. A Grimaldo lo analicé mucho y ha superado mis expectativas. Lo hace todo bien. Puede jugar de lateral, de extremo o de interior. Su pegada es increíble. Le pega muy seco y muy de abajo. Tiene un pie pequeño. Cuando le ponemos la máquina la rompe Grimaldo con su disparo».