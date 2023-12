Xabi Alonso firma el mejor arranque de la historia en Alemania

Xabi Alonso ya ha hecho historia con el Bayer Leverkusen. El entrenador tolosano ha firmado el mejor arranque de temporada de la historia de un equipo alemán. Tras su victoria contra el Häcken por 0-2 en la Europa League, ya lleva 18 (14 consecutivas), un empate (2-2 en el estadio del Bayern de Múnich) y ninguna derrota. Esos resultados, sumados a 64 goles a favor y 14 en contra, le conceden el mejor inicio de cualquier año para un club de Alemania.

El nivel que está demostrando el Bayer Leverkusen, un equipo hecho a medida de Xabi Alonso, es totalmente espectacular y se ha convertido en la gran sorpresa de esta temporada 2023-24. Su solidez en el área propia y un enorme acierto en la contraria le han catapultado al liderato de la Bundesliga. Con dos puntos sobre el Bayern se sigue manteniendo en el primer puesto después de 12 jornadas y también ha firmado un pleno de victorias en la Europa League, clasificándose directamente a octavos de final.

Además, la gran puntería con la que ha contado hasta ahora el primer equipo de Xabi Alonso en la élite se ha visto reforzada con la recuperación de su mejor ‘9’, Patrik Schick. El delantero checo reapareció en el encuentro del pasado jueves contra el Häcken después de unos meses de lesión y rápidamente se sumó a la amplia lista de goleadores en el Bayer Leverkusen. El otro anotador fue su punta habitual, Victor Boniface, que ya suma 12 goles y está siendo una de las sensaciones del inicio de año.

El futuro del ex jugador del Real Madrid no puede ser más prometedor. No es ningún secreto que esta podría ser la última temporada de Xabi Alonso a los mandos del Bayer Leverkusen y muchos clubes de Europa, incluido el madridista, están pendientes de cada paso que da en su actual aventura, una experiencia que no le puede estar yendo mejor.

Xabi Alonso y Ancelotti se admiran

De hecho, la semana pasada, Xabi Alonso y el actual técnico blanco, Carlo Ancelotti, se dedicaron una serie de palabras de admiración en sus respectivas ruedas de prensa. Primero fue turno para el entrenador del Bayer Leverkusen, que dijo del italiano ser «un maestro» en cuanto a «términos de gestión humana» de los vestuarios que dirige.

Es más, tuvo un elogio más para Ancelotti, afirmando que «es el amo de todos». Poco después, el entrenador del Real Madrid quiso responder a sus palabras en forma de agradecimiento: «Le doy las gracias porque lo he pasado muy bien con él. Está haciendo una gran carrera porque tiene las cualidades. Es de los entrenadores que más me gusta junto con Motta. Obviamente, tiene el perfil de ser entrenador del Real Madrid. Conoce muy bien la casa, es querido y un día podría serlo».

Cabe recordar que Xabi Alonso y Ancelotti coincidieron durante el primer año del italiano en el banquillo del Santiago Bernabéu. El ex centrocampista se convirtió en su timón en la medular y lideró al Real Madrid hacia la soñada décima Copa de Europa. A su lado contó con dos aliados de lujo como Ángel di Maria y un Luka Modric que comenzaba a deslumbrar en su segundo año vestido de blanco.