Vuelve el mejor Militao con el Real Madrid

Ya ha pasado un mes y medio tras la recuperación de Eder Militao después de superar una grave lesión en su rodilla. El pasado miércoles cuajó su mejor partido contra el Alavés en el Santiago Bernabéu después de su regreso. El defensa brasileño fue el jugador con más duelos aéreos ganados y con más recuperaciones. Cada vez está mejor y está empezando a mostrar su mejor nivel de nuevo.

Ha vuelto el mejor Militao con el Real Madrid. El central brasileño cayó gravemente lesionado el pasado mes de agosto durante la primera jornada de la Liga EA Sports en San Mamés. Se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y se vio obligado a perderse prácticamente toda la temporada.

El pasado 31 de marzo, hace un mes y medio, Militao vivió en el Santiago Bernabéu uno de los días más especiales de su carrera deportiva. Después de siete meses fuera de los terrenos de juego, el brasileño volvió a jugar con la camiseta del Real Madrid. Carlo Ancelotti le dio un minuto contra el Athletic, mismo equipo contra el que se lesionó en la primera vuelta, y el brasileño comenzaba a dar sus primeros pasos en la actual temporada.

Desde entonces, Militao ha ido acumulando minutos de manera progresiva en partidos sin mucha exigencia. Carlo Ancelotti ha ido despacio con él sin correr ni el más mínimo riesgo. Tras volver contra el Athletic, se quedó en el banquillo en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el City, jugó un minuto en Mallorca, disputó 11 minutos de la prórroga en Mánchester y jugó 17 minutos finales contra el Barcelona en el Bernabéu.

Luego, el defensa del Real Madrid jugó sus primeros 90 minutos contra la Real Sociedad, se quedó en el banquillo en Múnich, volvió a jugar 90 minutos contra el Cádiz, jugó un minuto contra el Bayern en el Bernabéu y volvió a jugar 90 minutos contra el Granada y 72 contra el Alavés.

Militao vuelve a su mejor nivel

A día de hoy, podemos decir abiertamente que el mejor Militao ya está de vuelta. El central brasileño cuajó contra el Deportivo Alavés en el Bernabéu su mejor partido tras su vuelta a los terrenos de juego. Fue el jugador de campo con más duelos aéreos (4) y más recuperaciones (12). Además, realizó cinco intercepciones y cuajó un 92,9% de pases con éxito.

Ahora habrá que ver si Carlo Ancelotti lo ve preparado para un duelo de máxima exigencia y ese no es otro que la final de la Champions League del próximo 1 de junio en Wembley. Rüdiger y Nacho Fernández parten con ventaja, pero hasta última hora habrá dudas con esa posición con un Militao que cada vez está mejor y que ya recuerda al de antes de la lesión.

100 victorias de Militao en el Real Madrid

Por otro lado, Eder Militao logró frente al Alavés el pasado miércoles su victoria número 100 con el Real Madrid. El brasileño, que ha disputado 152 encuentros con el club madridista, alcanza esta cifra en su quinta temporada en la entidad. En ellas ha ganado diez títulos y ha marcado 11 goles. Al terminar dicho encuentro, el brasileño señaló que «estoy muy feliz por todo lo que vengo haciendo y la confianza que me dan todos, las sensaciones son buenas. Sobre el golpe en la rodilla, no es nada».

«Con la ayuda de todos, de los compañeros, de los fisios y del míster, que me está dando minutos, me he preparado en los entrenamientos y en casa. Y también mentalmente porque no ha sido fácil estar ocho meses fuera. Ahora vuelvo poco a poco», dijo Militao tras su gran partido contra el Alavés.

«Para mí Vinicius es el mejor. Creo que está en el camino. Si sigue haciendo así las cosas no va a tardar mucho», señaló Militao en zona mixta sobre el nivel que está mostrando su compatriota.

Las 100 victorias de Militao se reparten de la siguiente manera: 70 en Liga, 20 en Champions, 7 en Copa del Rey, 2 en la Supercopa de España y 1 en la Supercopa de Europa. La temporada en la que más triunfos consiguió fue la 2021-22, con 34. El rival al que ha vencido más veces es el Athletic Club con 8 victorias.