Vinicius vuelve a escena

El 21 de mayo de 2023 el fútbol español vivió un lamentable episodio racista en Mestalla. En el tramo final del duelo que enfrentó a Valencia y Real Madrid, un aficionado llamó «¡mono!» a Vinicius Junior. El jugador madridista le escuchó y, lejos de hacer oídos sordos, señaló al aficionado racista, lo que provocó un gran lío en el terreno de juego. Los jugadores valencianistas tampoco ayudaron a calmar los ánimos y en otra tangana fue expulsado por, supuestamente, agredir a Hugo Duro. La realidad es que el delantero ché era el que estaba agarrando del cuello al brasileño.

Días después, la Federación decidió dejar sin efecto la tarjeta roja y, por tanto, no fue sancionado, pero Vinicius ya no jugó más en Liga ni en casa ni en fuera. No acudió al Ramón Sánchez Pizjuán por unos problemas en la rodilla. Los mismos que le impidieron estar ante Getafe y Athletic.

Ahora, 81 días después, regresará a jugar un partido de Liga y lo hará en otra plaza caliente como es San Mamés. No obstante, el Real Madrid, el jugador y el fútbol español esperan que no se tenga que lamentar otro lamentable episodio como el que se vivió aquella tarde de mayo en Mestalla.

El nuevo líder

Vinicius Junior encara su sexta temporada en el Real Madrid con galones. Tras el adiós de Benzema, ya no hay debate. El brasileño es el alma de un equipo que comienza una nueva era junto a Bellingham, Rodrygo o Camavinga, entre otros. A sus 23 años, ya es el octavo jugador más veterano de la plantilla y no deja de asumir galones.

Galones como los que demostró en la zona mixta del Etihad Stadium, cuando no dudó en dar la cara ante los periodistas tras la dolorosa derrota que el Real Madrid sufrió ante el Manchester City en las semifinales de la Champions.

En el Real Madrid están felices con la madurez que está adquiriendo Vinicius. Crece a pasos agigantados y no se lo están poniendo fácil. Este curso se ha visto más que nunca. Ha sufrido insultos de la grada y rivales, agresiones y hasta episodios racistas en multitud de ocasiones, pero siempre ha seguido sumando para intentar ayudar a su equipo.