Vinicius: “Tengo muchas ganas de volver, pero tengo que recuperar un poco más”

Vinicius sigue recuperándose de la lesión que sufrió el pasado 25 de agosto en el músculo bíceps femoral derecho durante la tercera jornada de Liga en Vigo, y a tres días para el derbi en el Metropolitano, su presencia era la gran duda en el Real Madrid. El propio futbolista brasileño dejó claro en un acto que «todavía tengo que recuperar un poco más».

Vinicius estuvo presente en el acto de presentación del nuevo videojuego EA Sports FC 24 en Madrid junto a Jude Bellingham y leyendas del Real Madrid como Zidane, Guti, Casillas o Morientes. El futbolista brasileño se mostró feliz y sin aparentes molestias en su pierna, pero afirmó que todavía tiene que recuperar un poco más, por lo que parece que no llegará al duelo frente al Atlético de Madrid de este domingo en el Metropolitano.

«Estoy muy bien, la verdad que ya falta poco para volver a jugar. Ya tengo muchas ganas, pero tengo que recuperar un poco más», afirmó Vinicius en el acto de lanzamiento del nuevo videojuego de fútbol en Madrid. El atacante del Real Madrid, además, disputó una partida contra Jude Bellingham. Le marcó un gol y recreó la ya icónica celebración del mediocentro británico.

El Real Madrid vuelve a la competición liguera, tras la victoria en Champions contra el Unión Berlín, este domingo para medirse al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un derbi madrileño que Vinicius no quería perderse, pero que parece que no habrá otro remedio. El brasileño está avanzando muy bien en su recuperación, pero todavía no está listo para competir, como él mismo confirmó.

Vinicius cayó lesionado el 25 de agosto

Vinicius cayó lesionado el pasado 25 de agosto en Balaídos durante la tercera jornada de Liga contra el Celta de Vigo. Corría el minuto 18 cuando el brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego para dejar paso a Joselu. Minutos antes, Vinicius sufrió un pinchazo tras una eléctrica carrera ofensiva.

Vinicius sufrió una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. Desde ese día, el brasileño se ha perdido tres encuentros con el Real Madrid por lesión. Getafe, Real Sociedad y Unión Berlín. Los tres en el Bernabéu y los tres con victoria madridista. Y un parón con la selección brasileña de por medio.

Cuando Vinicius cayó lesionado, en un principio se habló de que serían seis semanas de baja y que no volvería hasta después del segundo parón de selecciones en el mes de octubre. Eso está por ver todavía. A día de hoy, el brasileño se encuentra mejor de lo previsto, pero necesitará más tiempo, posiblemente el previsto inicialmente, para volver al 100%.

«Riesgo cero» con Vinicius

El Real Madrid no correrá ningún riesgo con Vinicius para evitar que sufra cualquier recaída que pudiera complicar su lesión, y por ende su temporada. Es evidente que Vinicius es uno de los jugadores más determinantes de la plantilla madridista, por no decir el que más. Tenía el derbi en el punto de mira y ha estado recortando plazos. Pero su recuperación continuará según lo previsto para no correr riesgos.