Vinicius responde a la Fiscalía: «Seguimos en la lucha, no voy a parar»

Vinicius Júnior ha respondido a la decisión de la Fiscalía de archivar los insultos racistas recibidos por parte de la afición del Atlético de Madrid por considerar que se produjeron en un contexto «de máxima rivalidad» junto con otras alusiones «despectivas» o «burlonas» marcadas por esa competencia deportiva. Al delantero del Real Madrid le ha pillado concentrado con Brasil en el Mundial de Qatar 2022, pero se ha pronunciado al respecto y, por su comentario, parece que no le sorprende en absoluto. Sin embargo, asegura que seguirá «en la lucha». «No voy a parar», ha afirmado el jugador.

El madridista no se ha mordido nunca la lengua a la hora de denunciar el racismo que sufre por un importante sector del fútbol español. Ahora, con la decisión del Ministerio Público no iba a ser menos. Al término del encuentro que midió a Brasil contra Camerún, Vinicius se pronunció en redes sociales. «Todo en orden, pero seguiremos en la lucha. No voy a parar. Madrid sólo hay uno», señaló el futbolista del conjunto blanco.

Tudo normal, mas seguiremos na luta. Eu não vou parar. Madrid hay uno solo… 🤙🏾🤍 https://t.co/9riV9uwJR4 — Vini Jr. (@vinijr) December 2, 2022

Vinicius soportó cánticos en el Metropolitano, en el derbi que midió al Madrid con el Atlético el pasado 18 de septiembre. Antes y durante el partido se cantó «eres un mono,Vinicius eres un mono» por parte de un sector de la hinchada rojiblanca. Sin embargo, la Fiscalía considera que señala que «no existe un acto concreto que imputar a una persona determinada», además de considerar que los insultos racistas «tampoco integrarían un delito contra la dignidad de la persona afectada».

El sentir de Vinicius coincide con la «extrañeza y preocupación» que hay en el Real Madrid tras conocer la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid. En el club coinciden en que el archivo de la denuncia y las explicaciones dadas lo que hace es «legitimar los insultos siempre que los haga la manada».