Vinicius: «Ojalá pueda renovar, no podría estar en un sitio mejor»

Vinicius Junior atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Atlético de Madrid. Los dos equipos madrileños se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño buscará reencontrar su mejor versión en la máxima competición continental.

Vinicius comenzó dando la clave: «Sigo cumpliendo mis sueños y ojalá podamos seguir. Mañana va a ser un gran partido y ojalá la afición pueda estar con nosotros». Sobre su relación con los árbitros, fue claro: «Creo que estoy más tranquilo, ya que en Europa los árbitros defienden más el espectáculo. No me gusta hablar de los árbitros, pero es importante que piten bien».

Sobre su futuro, comentó lo siguiente: «Yo estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar. Soy feliz, juego con los mejores del mundo, el mejor entrenador, el mejor presidente y la mejor afición. Todo el mundo me ama y me quieren mucho. No podría estar en otro sitio mejor».

«Estoy aquí para seguir la historia y todo lo que me ha dado este club y el presidente. Ojalá pueda marcar más goles, cumplir más objetivo. Mi sueño era llegar aquí y ojalá pueda seguir», comentó.

Sobre su negativa de no ir a la gala del Balón de Oro, no se sintió traicionado: «Nunca soñé con ganarlo, aunque quería. Tendré más oportunidades. He ganado dos Champions y espero ganar más. Lo decidió el club lo de no ir. Yo hago lo que me mandan. Me dijeron que me quedara en Madrid y me quedé».

Sobre el derbi, comentó lo siguiente: «Será un gran partido. Esperamos toda la temporada por estos partidos importantes. Nunca he jugado en la Champions contra el Atlético y estoy muy emocionado».

Vinicius habló de su temporada: «Estoy en mi mejor versión porque con tantos partidos no se puede estar al cien por cien. Jugamos muchos encuentros y es muy complicado. No es posible estar siempre bien. Todos los jugadores están jugando con muchas molestias y lo tenemos que hacer por el club. La temporada va bien. Llega el mejor momento de la temporada y jugamos mejor».

«Cuando sacan la tarjeta para los demás y cuando yo protesto es para mí. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero en cada encuentro mejoro y estoy más tranquilo. Voy poco a poco a mejor. Llevo aquí mucho tiempo, pero la gente se olvida que sólo tenemos 24 años», comentó.

«Siempre nos dimos cuenta de que tenemos que defender mejor. Si no lo hacemos no vamos a ganar. Ancelotti habla con nosotros. Cuando llegue el tramo más importante de la temporada queremos jugar mejor. En el último partido faltó un poco de todo. Tras empezar bien fallamos demasiado y lo hicimos todo mal. Lo mejor que ha pasado es que fue justo antes de este encuentro, donde no podemos fallar», finalizó.