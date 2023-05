Vinicius no estará ante el Rayo Vallecano por molestias en la rodilla izquierda

Vinicius junior no entra en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Rayo Vallecano que se disputará en la tarde del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño no está sancionado, por lo que podía haber estado junto a sus compañeros, pero no ha superado las molestias que sufre en la rodilla izquierda y que le han obligado a trabajar en las dos últimas sesiones en el interior de las instalaciones. Además, en estos momentos es duda para el partido contra el Sevilla del próximo sábado.

En la noche del martes se conoció que la roja que Vinicius vio ante el Valencia quedaba en nada, ya que el Comité de Competición, que está integrado por tres miembros, uno nombrado por la Liga, otro por el CSD y otro por la RFEF, entendió que «la actuación del árbitro del VAR no sería enmarcable en un ‘error humano’, pues la imagen que remitió al colegiado del encuentro para valorar la acción producida fue totalmente parcial, sesgada y determinante del error del colegiado en la valoración de lo acaecido y, con ello, de la injusta expulsión del jugador, convirtiendo al agredido en agresor».

Así las cosas, el brasileño no está sancionado y podía ser de la partida en el partido correspondiente a la jornada 36, aunque no será así por las molestias que sufre el jugador en la rodilla. Ahora, toca esperar si se recupera para el duelo ante el Sevilla del próximo sábado.