Vinicius estrena nuevo look para el derbi contra el Atlético

Vinicius ya está listo para el derbi. Real Madrid y Atlético se miden este sábado en el Santiago Bernabéu en un partido que es clave para las aspiraciones de ambos en la Liga. Un punto separa a los dos equipos en la clasificación. Ambos necesitan que sus grandes estrellas aparezcan para decantar el partido a su favor. Una de esas estrellas es el brasileño. El delantero estrenará nuevo look para este encuentro.

El crack del Real Madrid pasó por chapa y pintura antes del derbi. Vinicius acudió este viernes, antes del gran derbi, por la peluquería del hermano de Camavinga en Madrid, The Camavinga House, para ponerse guapo para el duelo. Su nuevo look con las dos rayas al lado no ha pasado desapercibido. Ahora sí que sí, Vini está listo para recibir al Atlético de Madrid este sábado en el Santiago Bernabéu.

El delantero es un habitual de esta peluquería a la que acuden muchos jugadores del Real Madrid. Es bien sabido por todos que Camavinga y Vinicius son muy buenos amigos. Ambos se han ido de vacaciones juntos en varias ocasiones. Incluso el francés ha estado en Brasil con el 7 disfrutando de su tiempo libre. Ambos están ya preparados para enfrentarse al vecino de la capital, el gran aspirante en la pelea por el título junto con el Barcelona.

Un punto separa a Real Madrid y Atlético, por lo que una victoria blanca afianzaría a los de Carlo Ancelotti en lo alto de la tabla. Pero, un triunfo rojiblanco daría el liderato a los del Cholo Simeone. En la casa blanca se aferran a Vinicius, Mbappé y Bellingham para derrotar a los colchoneros. En el caso del brasileño se reencontrará con Soto Grado, el árbitro que le expulsó en Mestalla, que será el encargado de dirigir el derbi.