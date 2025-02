Vinicius necesita calma

Vinicius Junior necesita calma. El brasileño está en un momento de la temporada complicado. No malo, puesto que casi siempre que está en el terreno de juego marca la diferencia, pero sí que ha atravesado unas semanas con alguna turbulencia. Las sanciones, se ha perdido tres encuentros por este motivo, la falta de gol, no marca en Liga desde el 9 de noviembre, y los rumores sobre su futuro, le han perturbado su día a día, algo que quiere empezar a ordenar cuanto antes.

Vinicius viaja a Leganés para ser importante y referencial. Como tantísimo le gusta. El brasileño siempre se ha caracterizado por marcar la diferencia y en este 2025 le está costando más de lo esperado. Sí que hizo dos goles contra el Salzburgo, aunque los más importantes los marcó Rodrygo, o hizo el segundo tanto contra el Celta, pero hasta el momento, tras un mes de nuevo, pesa más lo malo que lo bueno.

Vinicius comenzó 2025 siendo expulsado ante el Valencia después de una pugna con Dimitrievski donde sólo salió mal parado el brasileño, puesto que las imágenes que el VAR mostraron a Soto Grado decidieron que no le iban a enseñar la secuencia completa. Por esto, fue sancionado con dos partidos, por lo que se perdió los duelos contra Las Palmas y Valladolid. En Champions, tampoco pudo jugar contra el Brest por la amarilla que vio una semana ante el Salzburgo. Es decir, se ha perdido tres duelos por sanción.

Esto le ha afectado en sus números. Y es que, Vinicius no marca en Liga desde el pasado mes de noviembre, mientras que en Champions sí hizo dos goles en Champions. Tampoco vio portería en la Supercopa de España y mientras que sí hizo una diana contra el Celta. No son malos números, pero no lo suficientemente buenos para un jugador como el brasileño.

Arabia no frena

Arabia Saudí ha venido con todo a por Vinicius, pero el delantero, con la ayuda del Real Madrid, se ha encargado de dejar claro que sólo piensa en blanco. Pese a la millonaria oferta que le ha llegado desde el país saudí, el brasileño no escucha los cantos de sirena porque quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid. Al menos hasta el momento. «Ojalá pueda seguir aquí por muchos más años», dijo en declaraciones a los medios oficiales del club.

«Hacer historia aquí es algo muy importante para mí y para toda mi familia. Ojalá pueda seguir aquí por muchos más años», comienza diciendo Vinicius. Su nombre ha sonado con fuerza en las últimas semanas en el mercado de Arabia Saudí. Pero él 7 siempre ha tenido claro que no quería moverse del Real Madrid.

Como ya contó OKDIARIO durante la celebración de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudí había decidido mejorar la primera propuesta que envió al entorno del jugador, nunca de manera oficial. Y es que, como hemos explicado anteriormente, nunca llegó a las oficinas del Real Madrid. El club blanco sí es consciente de este interés desde el primer momento porque Vinicius y los suyos se lo hicieron saber a la entidad, dejando siempre claro que su intención era seguir vistiendo de blanco.

La primera propuesta reportaba a Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF de Arabia Saudí con Vinicius para que el brasileño diese el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluía también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que se disputará en Arabia Saudí.

Esta nueva propuesta mejora notablemente todas las cifras. La idea de Arabia Saudí es ofrecer a Vinicius una cifra próxima a los 300 millones de euros por temporada. Mejoraría en casi 100 kilos la primera propuesta. Por lo tanto, por cinco temporadas, pasaría de ingresar 1.000 millones de euros a una cifra próxima a los 1.500 millones. Además, también mejorarían la oferta que harían al Real Madrid para tratar de llevarse a su estrella.