Vinicius entra en periodo de reflexión

Vinicius atraviesa uno de esos momentos en los que todo pesa. La sanción, las sensaciones, las sustituciones y la pérdida de una condición de indiscutible que hasta hace poco parecía imposible de discutir. El brasileño necesita reaccionar y José Mourinho quiere ayudarle a hacerlo. El portugués está muy pendiente de su estado físico y de su trabajo diario. Sabe lo que tiene entre manos y lo que necesita el Real Madrid de un futbolista que ha decidido noches enormes, pero que ahora debe reencontrarse.

«Mourinho tiene un plan para Vinicius», aseguran. El mensaje que transmiten es de calma, aunque sin esconder la situación que atraviesa el atacante. Tendrá tiempo para «reflexionar, descansar y volver más fuerte». Ese es el objetivo. Aprovechar este periodo para recuperar al jugador que marca diferencias y que el equipo necesita en un calendario que empieza a apretar.

El golpe más inmediato son los cuatro partidos de sanción por lo sucedido ante el Villarreal. Dos por la acción del tirón de pelo a Saliba y otros dos por las protestas posteriores a Díaz de Mera. Un castigo que, si el recurso del Real Madrid no cambia el escenario, le dejará fuera ante Sevilla, Barcelona, Racing y Valencia. La ausencia en el Clásico es la que más duele por la importancia de la cita.

La sanción afecta a las competiciones españolas, por lo que Mourinho podrá seguir contando con él en la Champions. Esa circunstancia permitirá al brasileño mantener el contacto con la competición mientras trabaja para mejorar sus sensaciones. El técnico sigue de cerca su físico y su respuesta en los entrenamientos. Quiere que este parón obligado tenga una utilidad.

Su rendimiento no es el esperado

Porque la situación de Vinicius también tiene una explicación deportiva. Fue suplente contra el Villarreal y, aunque recuperó la titularidad en Roma, volvió a terminar la noche frustrado. Una pérdida suya al comienzo de la segunda parte dio origen al 2-1 de Malen y Mourinho le sustituyó antes de la hora. «¿Por qué me saca?», preguntaba el brasileño, contrariado por una decisión que refleja cuánto ha cambiado su escenario.

Además, la competencia aprieta. Diomande ha ganado protagonismo y la ausencia de Vinicius le abre una oportunidad para seguir creciendo. El brasileño ya no tiene el puesto asegurado. Le toca responder en el trabajo diario y trasladar esa respuesta a los partidos.

Mourinho conoce su importancia y está pendiente de él. Ahora necesita que Vinicius aproveche estas semanas para descansar, reflexionar y recuperar fuerzas. El Madrid espera sus goles y sus desbordes. El portugués trabaja para que vuelvan.