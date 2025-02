Vinicius da un paso al frente por su futuro en el Real Madrid: «Arabia no ha hablado conmigo»

Vinicius Junior habló alto y claro tras su increíble partido contra el Manchester City, lo cual le llevó a ganar el premio a mejor jugador del mismo. Aunque eso poco le importa al brasileño, lo cierto es que se reivindicó en un ambiente realmente hostil para liderar al Real Madrid hacia la remontada en el Etihad, un estadio donde este martes los de Carlo Ancelotti lograron la primera victoria de la historia del equipo blanco.

«No ha estado mal, he podido hacer un gran partido desde la primera parte, hemos defendido bien. Da igual quién marca el gol o el mejor del partido, esto es el Real Madrid», comenzó. «Sí, la veo», comentó acerca de la pancarta. «Pero siempre los aficionados contrarios hacen cosas y hoy me han dado más fuerzas para hacer un gran partido. Tenemos que llegar a Madrid y que la afición haga algo bonito», añadió.

«Intento no hacer nada, pero ellos saben nuestra historia. Saben todo lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez. Siempre hace mucho frío, pero tenemos que seguir en esta línea que quedan 90 minutos», comentó acerca del asunto de la pancarta del Balón de Oro de Rodri Hernández con recado a Vinicius y al Real Madrid.

«Creo que no he marcado nunca con la espinilla. En el último balón intento tirarlo a Jude (Bellingham). Ojalá podamos seguir así», prosiguió. «Quedan muchos partidos, queda la vuelta que siempre es muy complicado. Hay que seguir en esta línea y defender como hemos defendido hoy. Esperemos que nuestra afición viva una noche mágica», apostilló.

Además, en TNT Sports, Vinicius dejó claro que su futuro pasa por el Real Madrid: «Siempre es muy emocionante hablar con el Real Madrid para renovar mi contrato. Tengo contrato hasta los 27 años, pero siempre he hablado de mi deseo de poder jugar aquí por mucho tiempo y hacer historia».

Además, Vinicius también explicó que «recibir el cariño de la afición, junto con el presidente, el cuerpo técnico y todos los jugadores, hace que quiera quedarme aquí cada vez más tiempo». «Si Dios quiere, en los próximos días resolveremos todas las negociaciones para que pueda quedarme aquí mucho más tiempo», añadió el brasileño.

Gran noche de Vinicius

«A veces es muy complicado porque los árbitros acaban no defendiendo al jugador que se lleva las patadas. Siempre que me dan patadas el que se lleva la tarjeta soy yo», valoró Vinicius sobre su actitud ante tantas patadas de los rivales en España. «Yo tampoco sé cómo está. No han hablado conmigo. Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Esta competición nos da siempre algo más», concluyó sobre su posible marcha a Arabia Saudí.