El vestuario del Real Madrid llora la marcha de Toni Kroos: «Leyenda, te echaremos de menos»

Toni Kroos ha anunciado por sorpresa este martes que abandonará el Real Madrid a final de temporada después de jugar la final de la Champions League el próximo sábado 1 de junio en Wembley. También ha comunicado que se retirará del fútbol este verano tras jugar la Eurocopa con su país. Una noticia que ha causado impacto mundial y que ha provocado las lágrimas de sus compañeros de vestuario a través de las redes sociales. Vinicius, Jude Bellingham, Nacho Fernández, Brahim, Joselu, Courtois, Alaba o Lucas Vázquez no perdieron la oportunidad de contestar al alemán en su carta de despedida con lágrimas y corazones rotos.

El vestuario del Real Madrid ha sido de los primeros en reaccionar a la despedida de Toni Kroos a través de las redes sociales. Las lágrimas, los corazones rotos, la palabra leyenda y el «te echaremos de menos» han sido los mensajes más repetidos entre los comentarios a su carta de despedida.

Jude Bellingham, en la primera temporada que coinciden juntos en el Real Madrid, comentó a la despedida de Toni Kroos con un corazón roto y una cabra, representando que para él el alemán es el mejor. El británico tendrá que coger su relevo en el futuro. Vinicius, en mayúsculas, comentó con un «no, leyenda», acompañado de una cara a punto de llorar. Rodrygo también comentó con otro emoticono llorando y la palabra leyenda. También Alaba le puso «sabes que estoy molesto, te amo Anton, eres una leyenda».

Otros compañeros de Toni Kroos en el vestuario del Real Madrid como Brahim Díaz, Courtois, Joselu, Nacho, Rüdiger o Lucas Vázquez se despidieron con lágrimas del alemán a través de las redes sociales. Brahim publicó la palabra leyenda en mayúsculas acompañado de un corazón blanco. También comentó con un corazón blanco Nacho Fernández, acompañado de la palabra eterno.

Joselu comentó también con la palabra más repetida, leyenda, acompañado de una cara llorando. Lucas Vázquez le dijo «eres una leyenda» acompañado de otro emoticono triste. Courtois también le comentó que era una leyenda, y añadió que «te echaremos de menos».

También ex compañeros de Toni Kroos en el Real Madrid como Isco, Marcelo, Varane o Kiko Casilla comentaron en su carta de despedida. «Una pena amigo, pero te has pasado el juego», señaló Isco. Marcelo se unió a la palabra leyenda, a igual que Varane y Casilla, y lo acompañó de dos emoticonos llorando. También Sergio Llull se quitó el sombrero de manera metafórica con la leyenda alemana.

Carta de despedida de Kroos

17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa.

Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último. Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club.

Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!