El vestuario del Real Madrid hace autocrítica: «No estuvimos a la altura»

No hay risas. No hay buenas caras. No hay felicidad. No hay alegría por Valdebebas ni en el entorno que rodea al Real Madrid. Todo, absolutamente todo, se acabó el miércoles poco antes de las 23:00 horas, cuando se confirmaba la derrota contra el Arsenal y, por consiguiente, la eliminación del campeón de Europa de la Champions. Posiblemente, el momento más triste del año que este curso ha vivido un capítulo especial, por lo que generó la afición en busca de una remontada que sólo existió en las ilusiones de los aficionados, puesto que los jugadores no estuvieron a la altura.

Esto lo sabe el vestuario del Real Madrid, que es plenamente consciente de que fallaron a su afición. Ancelotti no acertó con un equipo que demostró que no está para más. El Arsenal no vio en ningún momento peligrar la eliminatoria, hasta el punto de que terminaron ganando el partido por 1-2. Los blancos se mostraron tremendamente impotentes ante un equipo que era mejor futbolísticamente y que no dudó en demostrarlo.

Los jugadores del Real Madrid demostraron que, a día de hoy, son peor equipo que el Arsenal y, lo que más le dolió a la afición, ni siquiera sacaron esa garra y esa lucha que siempre se le exige a los jugadores madridistas. La afición lo preparó absolutamente todo para buscar la remontada, sabiendo perfectamente que no iba a ser sencillo, pero no contaron con que sus jugadores no iban a estar a la altura.

Contra el Athletic, este domingo, deberán dar un paso al frente para seguir peleando por una Liga donde todavía están vivos. Los madridistas reciben en el estadio Santiago Bernabéu a un conjunto vasco que está en un gran momento, con la clasificación para la Champions al alcance de la mano y clasificados para las semifinales de la Europa League. Los de Ancelotti, sin Mbappé, sancionado y lesionado, deberán dar un paso al frente para pedir, si a estas alturas sirve de algo, perdón a una afición que sí estuvo a la altura el pasado miércoles, no como los jugadores.

El agradecimiento de Ancelotti

En la rueda de prensa previa, Ancelotti quiso dar las gracias a sus jugadores: «Lo único que quiero hacer es agradecer a los jugadores porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero pasarlo muy bien aún. Seguimos peleando, con buena relación y unidos. Hoy en día sólo quiero darles gracias por darme la oportunidad de ganar dos Champions en cuatro años».

Ancelotti, que dice que no se arrepiente de nada de las decisiones tomadas durante la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, también se someterá al juicio de un Santiago Bernabéu que es probable que le regale una pitada cuando su nombre suene por la megafonía.