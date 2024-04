Valverde y su remordimiento por no tirar un penalti contra el City: «Ojalá no me vuelva a pasar»

Valverde fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. Los blancos buscarán en el Allianz Arena un buen resultado que les acerque a la final de la máxima competición continental. La vuelta de esta eliminatoria se jugará la próxima semana en el estadio Santiago Bernabéu.

Valverde habló de su momento: «Lo que está siendo este año para mí a nivel personal lo estoy disfrutando al máximo. Es lo más lindo que hay y yo trato de sacarle el mayor fruto posible».

Sobre los penaltis del Etihad, donde no tiró, fue claro: «Esa noche me acosté con el remordimiento de haber podido dejar esa huella en el Real Madrid, de pasar a semis con un gol mío, sobre todo porque los penaltis se me dan bien. Pero a mí me gusta clasificarme como sea y si lo hizo otro compañero, está bien. Pero tuve un sabor amargo, sí. A veces hay que dejar de lado el ego y el orgullo, reconocer que estás muy cansado y decirle al cuerpo técnico que no estás preparado para lanzar un penalti. Esa fatiga me jugó una mala pasada y se lo dije al cuerpo técnico. Me encantaría en un futuro que no volviera pasar y estar a punto para disparar un penalti».

«Todos los partidos son muy complicados. Es como el Real Madrid y hay que respetarlo como al City. Hay que sacar lo que tenemos en el vestuario y tratar de conseguir otro trofeo para el Madrid», comentó sobre el respeto que le tienen al Bayern.

Valverde habló de su nueva posición: «He crecido en esa posición de doble cinco, como decimos en Sudamérica. Disfruto mucho jugando con una estrella como Kroos, al que le admiro. Ha sido de gran emoción y orgullo. Intento aportar de donde sea y a veces me gusta jugar a su lado. Cuando juego más a la derecha estoy lejos de Toni y cerca de Modric».

«Tenemos una defensa de clase mundial que han pasado de todo en este club. Hay que respetarlos y luego mirar lo que tenemos», comentó. «La suerte se necesita un poco, sólo hay que mirar la Champions de hace dos años contra el City. La suerte del campeón. Cuanto más lejos esté el balón de nuestra portería será mejor», añadió.

Sobre la importancia de Ancelotti, aseguró que le ayudó «en todo». «Me ha dado las ideas claras y me ha abierto los ojos para no estar sólo en una posición. Un jugador se tiene que adaptar. Dependiendo del jugador que me toque tener al lado disfruto de doble cinco porque puedo jugar en todos los lados. Ahora estoy un poco más alejado de la pelota, pero estoy más cerca de los goles. Soy muy feliz de esta forma», añadió.