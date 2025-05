Y de repente, Jesús Vallejo. El central con el que no contaba Carlo Ancelotti se ha vuelto protagonista en las últimas semanas en la esfera del Real Madrid. Con contrato hasta el 30 de junio, el zaguero todavía no sabe de qué color será su futuro. Pero tras la nueva plaga de lesiones que ha sufrido el cuadro madridista, sobre todo en defensa, el zaragozano ha sacado la cabeza del agua. Por fin. Y, contra todo pronóstico, se convirtió en protagonista contra el Mallorca el miércoles pasado.

Vallejo saltó al verde del Bernabéu en el minuto 64 y, media hora después, asistencia. En la última jugada. Fran García mandó un zapatazo desesperado al área. Jesús Vallejo, quien hacía su segunda aparición en el verde del Bernabéu esta temporada, remató, de espaldas al gol, de cabeza. El balón voló dentro del área y de repente: boom. Jacobo Ramón cazó la peinada del zaragozano y lo mandó a la jaula. El canterano estalló de alegría, Jesús también.

El pasado fin de semana, ante el Sevilla, el zaragozano tuvo la primera titularidad del curso. Con la lesión de Raúl Asencio, el 18 tuvo su oportunidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En 66 minutos, Vallejo no despuntó. Es más, perdió el único duelo que tuvo. Su partido fue intrascendente, a pesar de la victoria 0-2 de los merengues. Antes de estos dos partidos, el ex del Granada solamente había disputado diez minutos en todo el año. Contra el Alavés, en el Bernabéu, en septiembre.

¿Qué pasará con Vallejo?

Pero la pregunta es: ¿qué pasará con Jesús Vallejo ahora? El adiós es inminente, sólo falta saber cuando. ¿Antes o después del Mundial de Clubes? La decisión todavía no ha sido tomada, pero las numerosas llegadas a Chamartín pueden condenarle definitivamente.

Con contrato hasta el 30 de junio, Jesús se marchará del Real Madrid este verano, es una certeza. Lo que todavía no se sabe es si el bueno de Vallejo hará las maletas para dar rumbo a Estados Unidos. El 18 de junio, la epopeya blanca en el Mundial de Clubes debutará. Jesús no apunta a ser parte de la expedición. Pero si lo fuese, el Real Madrid debería renovarle por dos semanas, tal y como hará con Lucas Vázquez y Luka Modric.

Con esta nueva competición, la FIFA ha implementado nuevas reglas. Primero, habrá un mini mercado de fichajes entre el 1 y el 10 de junio para los clubes que disputen el Mundial. Además, los jugadores cuyo contrato finalice el 30 de junio podrán prorrogar su vínculo por aproximadamente dos semanas, de modo que, en caso de que el equipo avance a las fases eliminatorias (que comienzan el 30 de junio o el 1 de julio, dependiendo de su clasificación), puedan disputar dichos encuentros.

Y Jesús Vallejo no tiene el viento a favor. Dean Huijsen se incorporará el 1 de junio, Raúl Asencio estará de vuelta, Jacobo Ramón asoma la cabeza, mientras que Alaba y Militão se apuntan también a la expedición. El de Zaragoza parece condenado. Durante todo el curso, Ancelotti prescindió de él. Jugó los partidos que jugó, pero porque no quedaba otra. Carletto lo decía: «Antes juega Jacobo Ramón». Ya lo había hecho con Asencio. Vallejo no cuenta y su adiós se hará por la puerta pequeña.