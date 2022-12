Valladolid-Real Madrid: Vuelve Benzema

Vuelve su majestad Karim Benzema. El Real Madrid viaja a Valladolid a disputar el último partido de 2022 con el francés como líder. El capitán regresa al equipo titular, algo que no hace desde el pasado 19 de octubre, cuando días después de ganar el Balón de Oro jugó y marcó contra el Elche, para dar el pistoletazo de salida a una segunda parte de la temporada que espera que sea mucho mejor que la primera. Las lesiones no le dejaron brillar como acostumbra, pero tras no poder jugar el Mundial, descansar, recuperarse y ponerse a tono, llega al estadio José Zorilla a tope y con las fuerzas renovadas para volver a ser el líder.

Benzema será titular ante el Valladolid, en un ataque donde Ancelotti deberá decidir si apuesta por Vinicius, que regresó a los entrenamientos el pasado martes, o le da la oportunidad a Eden Hazard. El que partirá de inicio con casi total seguridad será Marco Asensio. El italiano ha dejado claro en rueda de prensa que dará prioridad a aquellos jugadores que han estado más tiempo trabajando en Valdebebas, por ello hombres como Ceballos, Kroos, Nacho o Mendy apuntan al once.

El Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos contra el Valladolid para dormir líder y meter presión a un Barcelona que se fue al parón por el Mundial con dos puntos de ventaja. Los azulgranas se medirán al Espanyol en el Camp Nou el último día del año. Además, los blancos quieren poner punto final con buen sabor de boca a un 2022 que pasará historia de la entidad madridista. Para siempre, este año que ya se esfuma, será en el que Ancelotti y sus chicos ganaron la Liga número 35 de manera brillante y la Decimocuarta, la Champions más espectacular que se ha disputado en la historia del fútbol.

En busca de la campanada

El Valladolid llega a este choque en mitad de la tabla, con 17 puntos y seis puntos por encima del descenso. Una situación que le permite afrontar el encuentro con cierta calma y con la ilusión de regalar la última alegría del año a su afición. El técnico burgalés tiene la duda en varias posiciones, como la de la delantera entre Sergio León o Weissman o el centro del campo con Álvaro Aguado, Monchu y Kike Pérez peleando por dos puestos.

Pacheta sólo tiene tres bajas seguras, las de Zou Feddal, Anuar y Jawad El Yamiq, semifinalista con Marruecos en el Mundial de Qatar. Junto a él serán duda Lucas Olaza y Kenedy, que se recuperan de sus problemas físicos, además de Gonzalo Plata, que ha sido baja durante la semana por una faringoamigdalitis.